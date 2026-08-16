Maitena Berrueco 16 AGO 2026 - 18:01h.

La superproducción en imagen real se rueda en varias localizaciones: Álava, Navarra y Girona, entre otros

La oferta de empleo de Disney para el rodaje de Rapunzel en Álava: cero glamour pero imprescindible en una superproducción

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Vitoria-GasteizEn la última semana el pequeño pueblo alavés de Valdegovía casi ha duplicado su población habitual, a los casi 1.500 vecinos del enclave se han sumado varios centenares de trabajadores de Disney, que estos días ha convertido las campas de San Martín de Valparaíso, en el valle de Valdegovía, en la cuadrilla de Añana en el plató de rodaje de la adaptación ‘live-action' de la película de dibujos 'Enredados', estrenada en 2010 y que está inspirada en el clásico cuento de los hermanos Grimm que narra las andanzas de Rapunzel. Lugares que sirvieron a Disney de inspiración para sus películas más icónicas.

A finales del pasado mes de junio se empezó a construir una enorme torre de más de 30 metros, imposible de ocultar por su altura. Aunque tal vez sea una de las pocas cosas que este rodaje no ha logrado esconder y es que los lugareños apenas han podido ver a los operarios de la producción cinematográfica, ni mucho menos al director, Michael Gracey, o a las estrellas internaciones Teagan Croft y Milo Manheim, que protagonizarán esta nueva versión.

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Tal vez el calor extremo que este verano azota nuestro territorio o que otros fenómenos han eclipsado el rodaje, ha hecho que hasta este enclave, en pleno corazón de Álava, no se hayan acercado muchos curiosos. Sin embargo, en el municipio, acostumbrado a recibir a senderistas y escaladores, algunos apuestan porque una vez finalizado el rodaje, la torre de Rapunzel se quede allí como un nuevo atractivo turístico. Algo muy poco probable.

Dar la vuelta al mundo en la gran pantalla

Lo que es seguro es que la elección de este rincón alavés para esta superproducción no fue algo casual, se trata de un entorno natural que destaca por sus formaciones rocosas y paisajes de gran valor escénico. La Campa, un espacio frecuentado por amantes de la escalada y rodeado de un pequeño valle atravesado por arroyos, mezcla rocas, vegetación y relieve, refuerza la atmósfera mágica del relato. Disney lo tuvo claro en cuanto una delegación de la productora visitó este lugar. Para Valdegovía ha sido “un auténtico orgullo que el patrimonio natural y la belleza de Valdegovía vayan a dar la vuelta al mundo en la gran pantalla”.

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Sin embargo, habrá quien se alegre de que el rodaje toque a su fin en tierras alavesas, especialmente los habituales que acuden a este lugar a escalar sus impresionantes paredes rocosas y que durante la grabación han visto los accesos cerrados.

Tras concluir la grabación de escenas en Valdegovía, el equipo se traslada a la Sierra de Urbasa, en Navarra, otra de las localizaciones que Disney ha escogido en el Estado para rodar la historia de Rapunzel, en carne y hueso.

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En 2010, Disney ya llevó a la pantalla, en su versión animada, el cuento de hadas de los hermanos Grimm, bajo el título ‘Enredados’. Eso sí, la protagonista lejos de ser una desvalida princesa era, tal y como la define Disney, “una bella y avispada adolescente con una cabellera dorada de 21 metros de largo, que vive encerrada allí desde hace años”.