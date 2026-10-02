Redacción Euskadi Agencia EFE 02 OCT 2026 - 12:41h.

Las dos docentes fueron detenidas tras la denuncia de una madre que las acusaba de agresión sexual a un niña de 4 años

Tras 1 año y 8 meses de investigación el juzgado cierre el caso ante "la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad"

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San SebastiánUna denuncia "por muy grave que sea" no basta para mantener una acusación que debe estar soportada por pruebas y no por "meras sospechas o conjeturas". Así de claro es el juzgado donostiarra que ha estado durante año y medio investigando el caso de una presunta agresión sexual a una niña de cuatro años, denunciado por la madre contra dos educadoras de un centro escolar de San Sebastián.

Un año y ocho meses después de arrancar la investigación por esa presunta agresión sexual, el juzgado a dado carpetazo al asunto. Las dos docentes llegaron a ser detenidas, en febrero de 2025, después de que la madre de una alumna de la escuela privada, para niños de 0 a 6 años, las denunciaran por agredir sexualmente a la pequeña.

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Sin embargo, el juez da por concluida la investigación y archiva la causa ante "la insuficiencia de indicios racionales de criminalidad". En este sentido, argumenta que la mera denuncia inicial no resulta suficiente "por muy grave que sea la naturaleza de los hechos relatados", para "fundar una imputación que debe descansar sobre datos objetivos y no sobre meras sospechas o conjeturas".

Carpetazo ante la falta de pruebas

El caso saltó a los medios, a principios de 2025 después de que la Ertzaintza detuviera a las dos docentes como presuntas autoras de un delito de agresión sexual a una alumna de cuatro años, del centro en el que trabajaban, en San Sebastián. Fue la propia madre de la menor la que interpuso una denuncia contra ellas.

Detenidas en sus domicilios, trasladadas al registro del centro escolar y posteriormente, a dependencias policiales, las dos educadoras quedaron, poco después, en libertad tras prestar declaración en el juzgado, aunque se les impuso una orden de alejamiento respecto a la niña. Eso sí, la magistrada denegó la solicitud de inhabilitación provisional solicitada por la Fiscalía y la acusación.

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Ahora, a solicitud de las defensas de las dos investigadas y de la propia Fiscalía de Gipuzkoa, la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Sebastián ha sobreseído las actuaciones, ante la "ausencia de prueba constituida válida, la falta de ratificación en exploración judicial" y "la inexistencia de corroboración periférica" alguna en este caso, ni "biológica, documental, testifical o pericial concluyente".

En este sentido, argumenta que la mera denuncia inicial no resulta suficiente, "por muy grave que sea la naturaleza de los hechos relatados", para, continúa, "fundar una imputación que debe descansar sobre datos objetivos y no sobre meras sospechas o conjeturas".

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Así da por agotada la instrucción, sin que durante este proceso se haya logrado "el soporte indiciario mínimo exigido" y se opone a mantener la imputación de las dos mujeres investigadas para "forzar la continuación del procedimiento hasta el acto del juicio oral".