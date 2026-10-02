Raquel Noya A Coruña, 02 OCT 2026 - 12:44h.

Entre las denuncias se encuentra un gallinero instalado en la plaza del antiguo cementerio y una barbacoa, a los que se cuestiona que dispongan de licencia

El párroco sostiene que la denuncia es una "revancha" tras su conflicto con un hostelero por una terraza junto a la capilla del Carmen

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La polémica que rodea al párroco de As Pontes, Juan Pablo Alonso Rolle, suma un nuevo capítulo y esta vez es él quien está en el punto de mira. Un particular ha presentado ante el Concello una denuncia en la que reclama que se investiguen cinco posibles infracciones relacionadas con actuaciones realizadas en terrenos vinculados a la parroquia: desde la tala de árboles junto al río Eume hasta la construcción de un gallinero y una barbacoa, pasando por la instalación de cámaras de videovigilancia en la iglesia.

La denuncia fue registrada este martes y se ha hecho pública a través de la web de Amigos de As Pontes, la formación del exalcalde Aquilino Meizoso. El escrito solicita la apertura de distintos expedientes para determinar si las actuaciones contaban con las autorizaciones necesarias y si se ajustan a la normativa urbanística y sectorial.

El párroco, cuyas declaraciones ha publicado el diario local El Progreso, asegura que todavía no conoce el contenido detallado de la denuncia, pero interpreta la iniciativa como una "revancha" por las actuaciones que ha emprendido para reclamar la retirada de una terraza hostelera situada junto a la capilla del Carmen. "No conozco a ningún sacerdote que se le investigue tanto su vida privada, al que se le audite tanto", sostiene Alonso Rolle, que asegura afrontar la situación "con mucha paz".

Cinco actuaciones bajo la lupa

Una de las cuestiones denunciadas afecta a la tala de árboles en el paseo fluvial de A Vila, en la zona de servidumbre del río Eume. El denunciante sostiene que los trabajos pudieron realizarse sin las autorizaciones sectoriales correspondientes y reclama que se determine quién autorizó o ejecutó la actuación. También señala los daños que, según afirma, se produjeron en las barandillas del paseo, que permanecen deterioradas.

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La segunda denuncia se centra en un gallinero instalado en la plaza del antiguo cementerio. El escrito sostiene que la construcción se habría ejecutado sin el correspondiente título habilitante y reclama al Ayuntamiento que determine si procede iniciar un expediente para restaurar la legalidad urbanística.

El propio mantenimiento de las aves constituye el tercer punto de la denuncia. El particular considera que la cría de gallinas podría no ser compatible con el uso del suelo y apunta además a las obligaciones que podrían derivarse de la normativa sobre explotaciones ganaderas, al superar, según el escrito, las 30 aves.

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A esto se suma una cuarta actuación: la construcción de una barbacoa de ladrillo. La denuncia cuestiona que disponga de licencia municipal y plantea también si eran necesarias autorizaciones de otras administraciones, entre ellas Patrimonio y Augas de Galicia.

El quinto punto se refiere a la instalación de tres cámaras de videovigilancia en la iglesia. El denunciante pide que se compruebe si su colocación y funcionamiento cumplen la normativa de protección de datos.

El Concello: "Nos toca investigar"

El Ayuntamiento de As Pontes ha confirmado que recibió la denuncia este martes, aunque por el momento evita pronunciarse sobre el fondo de las acusaciones.

Fuentes municipales señalan en la cabecera local que ahora corresponde recopilar información, comprobar las actuaciones denunciadas y determinar qué administraciones tienen competencias en cada uno de los asuntos. Algunas de las cuestiones planteadas podrían exceder del ámbito exclusivamente municipal y afectar a organismos como Patrimonio, Augas de Galicia o la Delegación del Gobierno.

El párroco, por su parte, considera que las acusaciones están sobredimensionadas. "Era una zona muy degradada y llena de maleza que se ha convertido en lugar de recreo", afirma en referencia a las actuaciones realizadas en el entorno. Asegura además que irá respondiendo "poco a poco" a las cuestiones que se le planteen.

La disputa por la terraza de la capilla del Carmen

El nuevo enfrentamiento llega después de semanas de tensión entre el párroco y un hostelero de As Pontes por una terraza instalada en un lateral de la capilla del Carmen, un templo del siglo XVIII. El sacerdote denunció públicamente la colocación de las mesas y sillas al considerar que ocupaban un espacio vinculado a la dotación religiosa.

La disputa ha ido creciendo hasta convertirse en un conflicto entre distintas partes. La diócesis de Mondoñedo-Ferrol abrió un expediente a través de su delegado de Patrimonio, Santiago Vega, y los servicios jurídicos del Obispado presentaron una demanda civil, que inicialmente debe pasar por un acto de conciliación. El párroco asegura que está a la espera de recibir la citación y recalca que es el equipo jurídico del Obispado quien lleva el procedimiento.

Mientras tanto, la polémica también ha llegado a las redes sociales. Una campaña iniciada en Change.org reclama la salida del sacerdote y pide que se investiguen sus actuaciones. La petición había reunido 365 firmas cuando fue difundida. Alonso Rolle asegura que se trata de una campaña de difamación impulsada por "una minoría ruidosa" y afirma que no contempla solicitar un traslado, pese a reconocer que la situación está afectando a su familia.