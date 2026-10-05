El SEPE revocó el reconocimiento del subsidio y declaró indebida la cantidad de 1.615 euros que abonaron a la mujer durante casi tres meses

El principal argumento de la mujer es que el error había sido exclusivamente de la Administración y que ella había actuado de buena fe

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País VascoUna mujer que vive en Euskadi tendrá que devolver 1.615 euros del paro cobrados por error porque acumula más de 600.000 euros en el banco. Según informa 'Diario Vasco', la sentencia desestima el recurso presentado por ella contra una resolución del Tribunal de Instancia de Bilbao que ya había respaldado la actuación del SEPE.

El caso comenzó en junio de 2024, cuando la demandante trabajó durante aproximadamente un mes a través de una Empresa de Trabajo Temporal. Durante ese periodo inició una situación de incapacidad temporal por enfermedad común, que se prolongó durante los siguientes seis meses, hasta enero de 2025.

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La mujer solicito otro subsidio de desempleo

Cuando la mujer recibió el alta, solicitó al SEPE la prestación contributiva por desempleo. El organismo se la reconoció pero consideró que los 120 días de prestación a los que tenía derecho ya se habían consumido durante el periodo en el que permaneció de baja después de finalizar su contrato.

Así, la mujer también solicitó otro subsidio de desempleo destinado a víctimas de violencia de género o sexual el cual sí fue aprobado por el SEPE inicialmente por un periodo de tres meses. Pero al revisar su expediente, comprobaron que la mujer superaba el límite establecido para acceder a ese subsidio.

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Según los datos recogidos en la sentencia, la demandante contaba con ingresos de 800 euros mensuales de rentas inmobiliarias y otros 1.834,25 euros mensuales de capital mobiliario, una cantidad que si suma sen total es superior a los 2.600 euros mensuales.

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La mujer dice que actuó de buena fe

El SEPE revocó el reconocimiento del subsidio y declaró indebida la cantidad de 1.615 euros que abonaron a la mujer durante casi tres meses, entre el 6 de febrero y el 30 de abril de 2025. La reclamación presentada por la beneficiaria fue desestimada y posteriormente acudió a los tribunales.

El principal argumento de la mujer es que el error había sido exclusivamente de la Administración y que ella había actuado de buena fe. De hecho, la propia sentencia señala que había aportado la documentación requerida y que no existía una conducta fraudulenta o negligente por su parte.

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Ella recurrió a la doctrina Cakarevic derivada de una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, según la cual determinadas prestaciones cobradas indebidamente no tienen que ser devueltas cuando el error es exclusivamente administrativo, el beneficiario ha actuado de buena fe y el reintegro supone una carga desproporcionada.

Pero el tribunal recuerda que esta doctrina no significa que no haya que devolver una prestación cobrada indebidamente. Los magistrados señalan que la mujer cuenta con más de 600.000 euros en el banco y que por lo tanto devolver 1.615 euros no es una carga excesiva.