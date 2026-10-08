Maitena Berrueco 08 OCT 2026 - 18:30h.

El objetivo del proyecto Ulysses es comprender mejor cómo se desplazan y dónde se acumulan los microplásticos

El golfo de Vizcaya es un callejón sin salida para los microplásticos

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BilbaoEl proyecto científico Ulysses lleva un tiempo estudiando la basura marina y su comportamiento en el Golfo de Vizcaya, pero en una época en la que los avances tecnológicos se suceden a una velocidad de vértigo, este proyecto ha querido integrar esos desarrollos en el ámbito de la tecnología a su propósito, es decir, a la búsqueda de microplásticos en nuestras aguas, para analizar mejor el modo en el que se desplazan estos residuos en el mar y dónde se acumulan.

Para ello, de la mano de AZTI, van a lanzar 240 dispositivos de madera en el Golfo de Bizkaia que se desplazarán a la deriva: 120 Travellers, equipados con geolocalización por satélite, y 120 Wooden, cuya recuperación depende de la colaboración ciudadana. Por eso, si encuentras uno de estos barquitos de madera en nuestras costas, recógelo y sigue las instrucciones, para poner tu granito de arena en el registro de los datos que ese dispositivo haya podido realizar en el tiempo que ha permanecido a la deriva.

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El Golfo de Vizcaya es un callejón sin salida para los microplásticos. Hace cuatro años, tras otros cuatro de trabajo, el centro vasco de ciencia y tecnología marina y alimentaria, AZTI, confirmó que una inmensa cantidad de este tipo de basura se acumula en aguas poco profundas como en un vertedero marino. Los dispositivos, que ahora se lanzan al mar, con forma de barquito de madera pintado con alegres colores llevan una inscripción para que si los encuentras en nuestras costas, los registres.

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Ulysses es un proyecto científico impulsado por la Fundación Data for Science y liderado institucionalmente por el Gobierno Vasco. Esta iniciativa de sostenibilidad marina tiene como objetivo mejorar la salud del litoral vasco y de los océanos, generando conocimiento sobre los ecosistemas fluviales y marinos, y promoviendo la participación y ciencia ciudadana, de forma que tengamos una sociedad con una mayor sensibilidad hacia su conservación

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Remeros entrenando mientras recopilan datos

Euskaltel se suma a la iniciativa aportando dispositivos móviles con tecnología 5G que utilizarán diez clubes de remo durante sus entrenamientos habituales a los que integrarán monitoreo científico de microplásticos flotantes, para que estos recorridos estén localizados. Gracias a ellos será posible conocer con precisión dónde se toman las muestras y ampliar la información disponible sobre la presencia de microplásticos y su tipología en diferentes puntos de los estuarios.

La vertiente científica de esta iniciativa se desarrolla de la mano de AZTI, socio tecnológico y científico de Ulysses. Su labor es diseñar y validar las metodologías que permiten transformar miles de datos recopilados en conocimiento útil para comprender cómo se desplazan, acumulan y dispersan las basuras marinas en el Golfo de Vizcaya. A través de este trabajo, el centro tecnológico contribuye a generar la base científica necesaria para desarrollar medidas más eficaces de prevención, mitigación y gestión de los residuos que llegan al mar.

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María C. Uyarra, investigadora de AZTI y experta en gestión ambiental de mares y costas, ha subrayado que, “el objetivo es transformar los datos en conocimiento que permita anticipar dónde se acumulan los residuos y diseñar medidas más eficaces para limpiar la basura en el mar”.

En esta fase del proyecto, AZTI ha validado el sistema de muestreo utilizado por 'Surfing for Science' para aplicarlo a una nueva actividad 'Rowing for Science', de forma que sumará diez clubes de remo al proceso de monitorización ambiental. Durante sus entrenamientos, los bateles y trainerillas utilizarán los dispositivos con tecnología 5G para geolocalizar el recorrido realizado durante la toma de muestras en distintos puntos del litoral y ampliar el conocimiento sobre la presencia de basuras y microplásticos en la costa vasca.

Las pruebas piloto se han realizado con una embarcación del club de remo de Isuntza, antes de extender el sistema al resto de clubes. La experta de AZTI destaca que, “la incorporación de los clubes de remo nos permite multiplicar los puntos de observación a lo largo de la costa y generar información de gran valor para la investigación sobre las basuras marinas”.