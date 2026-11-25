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MadridEl último Consejo de Ministros de la legislatura antes de las elecciones generales del 29N aprobó ayer una amplísima batería de medidas que, entre otros, incluía la ampliación de distintos permisos laborales, como el correspondiente a los casos de deceso o nacimiento.

En lo relativo al permiso por duelo en caso de fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho, hijos o familiares de primer grado de consanguinidad, pasará de dos a 10 días laborables, mientras el permiso por nacimiento se ampliará hasta las 20 semanas para ambos progenitores, llegando a 34 en caso de familias monoparentales. No obstante, hay que tener en cuenta ciertas particularidades.

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¿Cuándo entran en vigor?

Según el decreto ley publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), las nuevas medidas comenzarán a aplicarse ya desde mañana jueves 26 de noviembre, fecha de su entrada en vigor, pero la ampliación del permiso por nacimiento, así como la prestación económica correspondiente, no podrán solicitarse hasta el 1 de marzo de 2027.

Como parte de la nueva medida aprobada, en el permiso de ampliación por nacimiento también se reconocerá a los hechos causantes (nacimientos, adopciones, guardas con fines de adopción y acogimientos) producidos desde la entrada en vigor.

La semana adicional añadida se suma además a las dos que ya había de permiso por cuidado de menor desde el nacimiento y hasta los 8 años, y que sólo pueden disfrutar los padres de niños nacidos a partir del 2 de agosto de 2024.

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De este modo, en total, habrá 20 semanas para cada progenitor (34 semanas en el caso de familias monoparentales) a disfrutar de manera intransferible.

Por su parte, en lo que se refiere al permiso por duelo en caso de fallecimiento, pasa hasta 10 días laborables dentro de las cuatro semanas posteriores al deceso.

La norma, en ese sentido, incorpora la doctrina del Tribunal Supremo para dejar claro que estos permisos se computan, en efecto, en días laborables, cuestión que había generado controversia jurídica, según ha explicado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha defendido las nuevas medidas anunciadas.

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Entre ellas, además, se amplía a tres días laborables, cinco en caso de desplazamiento, el permiso en caso de fallecimiento de parientes de primer grado de afinidad y segundo grado de afinidad y consanguinidad (hermanos, abuelos, nietos, suegros, yernos, nueras o cuñados, entre otros).

Otros decretos que entran mañana en vigor

Junto a todo ello, también mañana entrarán en vigor los nuevos derechos de adaptación o reducción de jornada para cuidar a familiares que requieran cuidados paliativos, así como el permiso de un día para acompañar a una persona durante la prestación de ayuda para morir (eutanasia), siempre que haya designado al trabajador para ello.

Las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros, no obstante, deberán someterse a la Diputación Permanente del Congreso el jueves de la próxima semana, cuando se decidirá si convalidarlas o derogarlas.