Maitena Berrueco 21 OCT 2026 - 07:30h.

Pilotos como Julen lamentan que se hayan cancelado los campeonatos del Mundo de Ciclismo Urbano sin buscar otra sede

Los "desorbitados" gastos para representar a España en el Mundial amargan la alegría a las gimnastas vascas

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Vitoria-GasteizEste año no podrá ser. El sueño del ciclista de trial Julen Sáenz de Ormijana de convertirse en campeón del Mundo va a tener que esperar. La razón, nada tiene que ver con rendimientos deportivos o lesiones, sino con el recrudecimiento de los conflictos en Oriente Medio. La falta de seguridad ha obligado a cancelar un evento deportivo que acogía las disciplinas de Trial, BMX Park y Flatland en Riad (Arabia Saudí), la primera semana de noviembre. “Es frustrante”, asegura el deportista alavés que soñaba con esta prueba y porqué no, con hacerse con el oro en la categoría élite, después de llevar años pisando los podios más importantes del circuito.

El primer golpe, tal vez por inesperado, fue el que más dolió al vitoriano cuando “la Federación Española de Ciclismo nos comunicó a todos los pilotos que por razones de seguridad no nos llevaban”. Julen, sin embargo, mantenía la esperanza de que España pudiera participar en el Campeonato del Mundo de Trial / Ciclismo Urbano si se celebraba en otra sede.

Hace solo tres días se confirmó la peor de las noticias para los pilotos que ansiaban con competir en “la prueba más importante del año, la que más esperamos”: la Unión Ciclista Internacional (UCI) zanjaba que los campeonatos del Mundo de Ciclismo Urbano 2026 no se celebrarán.

Los Mundiales debían disputarse en Riad (Arabia Saudí) del 3 al 7 de noviembre y repartir diez títulos de campeón del mundo en las disciplinas de trial y BMX Freestyle, en las modalidades de Park y Flatland.Sin Arabia Saudí. “No hay un plan b”, lamenta el deportista de Vitoria.

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"Los años se pasan"

“Mejor que nunca”, así se encontraba Julen este año sobre la bicicleta, hasta el punto de que este mismo verano se coronó como el campeón de Europa en Élite 26 en Valberg, Francia. “Me veía para pelear por el oro en el Mundial”, admite. Por eso, la cancelación le ha dejado un regusto tan amargo. A sus 26 años, siente que le han robado una de las últimas oportunidades para poder cumplir su sueño, “los años se pasan” y “es una pena no poder pelear ahora por el Mundial”.

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Pese al mazado, no ha habido lágrimas, “en parte porque nos lo veíamos venir”, y sí, determinación para “seguir entrenando como si fuera a competir para medirme y probarme a mí mismo”. Julen reconoce que es “extraño” seguir al máximo nivel sin tener la competición del mundo a la vista, pero como buen deportista profesional, el de Vitoria ya piensa en el Mundial que, en 2028, organizará Francia, “cerca del Mont Blanc” y “donde van a reunir a todas las disciplinas del ciclismo”. Tal vez, sea en Francia, el mismo país que este año le vio coronarse como campeón de Europa, el que a finales de agosto y principios de septiembre del próximo año, le vea convertirse en el primer ciclista de trial del Estado en ganar en categoría élite, tal vez sea en Francia donde el destino le depare a este piloto ser el campeón del Mundo.