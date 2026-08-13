Maitena Berrueco 13 AGO 2026 - 05:30h.

Un mordaz vídeo muestra las características de este micropiso, en pleno centro de Bilbao

Descubren en plena mudanza que les han estafado: el falso casero lo alquila a varias familias a la vez

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BilbaoEl acceso a la vivienda se ha convertido en muchas localidades vascas en un verdadero quebradero de cabeza, claro que donde algunos ven escasa oferta para tanta demanda y precios desorbitados, otros atisban la oportunidad de hacer negocio convirtiendo espacios reducidísimos, poco mayores que un trastero o un vestidor, en micropisos para alquilar o vender. Bilbao cobrará un extra a los propietarios de viviendas que lleven más de dos años vacías: 10 euros más por cada metro cuadrado.

Cada cierto tiempo quien rebusca en portales inmobiliarios descubre alguna de estas ‘perlas’. Le ha ocurrido a la usuaria de Instagram @le_petit_patito que no ha dudado en compartir un divertido vídeo comentando las características de este piso real, actualmente en alquiler en Bilbao.

Sus reducidísimas dimensiones donde hasta la cama se ha encajado “siguiendo el método, entra por mis coj…”, ha llamado la atención y ha generado muchos comentarios.

"Corred que vuela"

Se trata de un sexto piso exterior, con ascensor, en una de las zonas más céntricas de Bilbao, en la Alhóndiga. El piso, o como el anuncio llama el “estudio reformado y totalmente amueblado”, se alquila por 595 euros al mes. Una ganga, pensaran muchos sin ver las fotos o tener más datos. Sí, porque los precios de los pisos en Bilbao están por la nubes, claro que este “zulo”, como lo califican varios usuarios, tiene solo 17 metros cuadrados para una cocina, una cama, armarios, baño y toma de televisión (no incluye televisor), tal vez y solo tal vez, porque no hay sitio donde ponerlo.

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La arquitecta conocida en redes como @le_petit_patito ha publicado en su Instagram un análisis pormenorizado, y no exento de sarcasmo, de este anuncio. De la cocina completamente equipada, destaca la cafetera italiana “poco convencional” que aparece en la foto y que ella califica de “lujo” al igual que “la cubitera haciendo las veces de maceta para la albahaca” o el “suelo de madera tropical”. El espacio es tan pequeño que “el felpudo de la entrada sirve como socorrida alfombra para debajo del fregadero. Multifunción”, añade en su recorrido por el micropiso.

La "camita de 90, única superficie blanda sobre la cual sentarse de toda la casa", está super posicionada sobre el frente de cocina y tiene tres cajones de almacenaje debajo, que esta arquitecta, no duda, servirán para guardar las botas y acompaña su comentario con una fotografía de una colección de botas de muñecas. Separado por una mampara, el baño con el espejo sobre la taza del váter y así “hacer el skincare( la rutina de limpieza y cuidado de la piel) de rodillas”, ironiza y añade “infelizmente solo cabría sentado, Jon Kortajarena”.

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El anuncio del “coqueto” micropiso bilbaíno en alquiler por 596 euros al mes ha generado un aluvión de comentarios y bromas en redes. La mayoría, en alusión al espacio: “Si entra el sol tienes que salir tú”, “De las mejores celdas que he visto”, “¿Se puede vivir en 17 metros cuadrados?”, “He visto celdas más espaciosas y mejor distribuidas” o “Falta poco para que hagan pisos de las plazas de parking”, son algunos de ellos. Otros no han dudado en poner en valor el tono irónico y los comentarios en los que no da puntada sin hilo de la autora del análisis que termina su ‘visita’ por el minúsculo piso con un “corred que vuela”.