Publican una lista de los bosques más aislados y encantados de Europa donde los viajeros pueden experimentar la naturaleza y el espectáculo del cambio de hoja durante otoño

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El otoño es la temporada perfecta para escapadas, paisajes dorados y disfrutar de la mejor gastronomía de temporada. Para los amantes de las rutas en carretera que buscan reconectar con la naturaleza tras el equinoccio de otoño o explorar paisajes deslumbrantes esta temporada, el estudio de Avis destaca los bosques encantados más aislados de Europa, donde descubrir arboledas ancestrales, biodiversidad y paisajes mágicos lejos del turismo masivo, todos a corta distancia en coche desde un aeropuerto.

Precisamente, entre los bosques encantados con más encanto de toda Europa se encuentran dos españoles. El Hayedo de Otzarreta, situado en el País Vasco y conocido como el bosque mágico de Gorbeia y el parque nacional de Garajonay, un espacio natural protegido que se extiende por más del 10% de la superficie de la isla de La Gomera

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¿Cómo se ha elaborado el listado de estos bosques?

Para elaborar el listado de estos bosques considerados como los mejores para visitar en Europa tras el equinoccio de otoño, Avis ha analizado una selección de 33 bosques encantados en toda Europa, recopilando datos sobre sus características únicas como los árboles más antiguos. Para identificar los bosques más aislados, las ubicaciones se clasificaron según la menor demanda de búsqueda y presencia en redes sociales, junto con la distancia y el tiempo de viaje en coche desde el aeropuerto más cercano.

Para las clasificaciones de viajes por carretera, los bosques se evaluaron combinando métricas de popularidad y la distancia al aeropuerto más cercano.

Los bosques más aislados y espectaculares de Europa para visitar tras el equinoccio de otoño

Hayedo de Otzarreta, País Vasco (España)

Con solo 4.400 búsquedas mensuales y 5.000 publicaciones en Instagram, el Hayedo de Otzarreta destaca como uno de los tesoros naturales mejor guardados de Europa. Situado a tan solo 50 km (1 hora en coche) del Aeropuerto de Bilbao, sus hayas trasmochadas centenarias, algunas de hasta 500 años, han sido podadas durante siglos creando formas retorcidas y sinuosas que bordean un arroyo cubierto de musgo en el Parque Natural del Gorbea. Durante este otoño (promedios entre el 23 de septiembre y el 31 de octubre), el momento perfecto para fotografiar su luz dorada es entre las 18:46 y las 19:42 (amanecer a las 08:11, atardecer a las 19:23). Hábitat de corzos, zorros y tejones.

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Selva de Perućica, Bosnia y Herzegovina

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Con apenas 480 búsquedas mensuales y 1.000 publicaciones en Instagram, Perućica se sitúa a 1 hora y 50 minutos del Aeropuerto de Sarajevo. Es una de las últimas selvas vírgenes de Europa, ocupando 1.400 hectáreas intactas que acogen a osos pardos, lobos grises, rebecos y águilas reales. Con la cascada de Skakavac como gran atractivo, la hora dorada otoñal se disfruta de 17:19 a 18:15.

Wistman’s Wood, Inglaterra

A pesar de sus reducidas 3,5 hectáreas, Wistman's Wood posee un encanto extraordinario. Ubicado en Dartmoor, a 1 hora del Aeropuerto de Exeter, sus robles enanos de 500 años emergen retorcidos sobre rocas de granito cubiertas de musgo. Registra 18.100 búsquedas mensuales y 5.000 publicaciones en Instagram. La mejor ventana de luz vespertina abarca de 17:36 a 18:41.

Parque Nacional de Garajonay, España (La Gomera)

Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y situado a 50 minutos del Aeropuerto de La Gomera, Garajonay cuenta con 4.000 hectáreas de laurisilva canaria con árboles de hasta 1.500 años. Constantemente cubierto por un manto de niebla, registra 8.100 búsquedas mensuales y 20.000 fotos en Instagram. Su mejor luz vespertina en otoño se registra entre las 19:02 y las 19:48.

Trollskogen, Suecia

Su nombre traducido significa "el bosque de los troles". Pinos y robles de 600 años crecen moldeados por los vientos marinos en la isla de Öland, a 1 hora y 35 minutos del Aeropuerto de Kalmar. Suma 14.800 búsquedas mensuales y 29.900 fotos en Instagram. Su ventana de luz otoñal al atardecer va de las 16:54 a las 18:11.

A continuación encontrará la lista completa de los bosques más encantados de Europa, clasificados de menor a mayor popularidad.