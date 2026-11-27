Redacción Euskadi 27 NOV 2026 - 06:30h.

Ya en las elecciones a las Cortes de Castilla y León del pasado marzo fueron adscritos a la mesa electoral de Artieta

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Vitoria-GasteizHay personas que acuden puntuales a su cita con las urnas cada vez que se convocan elecciones, quienes ejercen su derecho al voto pase lo que pase a su alrededor y caiga quien caiga, pero también hay votantes que están en la cuerda floja y que deciden en el último momento si votarán o por el contrario, si ese día optarán por no acudir al colegio electoral de turno.

Los factores que influyen en ellos son de los más variados, entre ellos, hay estudios que apuntan por ejemplo, a la lluvia como uno de los factores que favorecen la abstención. Pues bien, en algunas entidades locales menores del burgalés Valle de Mena, los indecisos han sumado a las condiciones meteorológicas del 29N otra variable que puede condicionar su participación final.

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Y esa variable no es otra que el desplazamiento al que se ven obligados para poder depositar sus votos en las urnas. En los últimos años la distancia entre sus domicilios y las urnas ha ido aumentando y ya les toca recorrer más de 20 kilómetros para poder votar y otros 20 de regreso a casa.

'Carretera y manta'

En entidades menores del Valle de Mena (Burgos), como Gijano o Ungo no cumplen con el mínimo de 200 electores adscritos a cada Mesa exigido por la normativa y deben trasladarse a otro municipio a votar. Habitualmente, cuando había elecciones, votaban en la cercana Nava de Ordunte, a apenas cuatro kilómetros de distancia. Sin embargo, ahora se ven obligados a desplazarse casi hasta la provincia vasca de Álava para depositar su papeleta.

El cambio se produjo hace dos años, durante las últimas Elecciones Europeas, entonces tuvieron que votar, un poco más lejos, en Villasana de Mena, claro que no ha sido hasta este mismo año, cuando por primera vez sintieron que se les exigía un desplazamiento desproporcionado. Fue durante las Elecciones a las Cortes de Castilla y León del pasado 15 de marzo de 2026, cuando la Junta Electoral Provincial censó a estos vecinos en la mesa electoral de Artieta, una pequeña localidad perteneciente al municipio de Valle de Mena, a solo medio kilómetro de Artziniega (Álava). El problema es que Artieta está a más de 20 kilómetros de distancia de Ungo o Gijano

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La decisión entonces de la Oficina del Censo Electoral fue muy criticada por el grupo socialista municipal en el pleno del Valle de Mena. Sin embargo, ocho meses después, de nuevo los vecinos de estas entidades menores deberán coger 'carretera y manta' si quieren ejercer su derecho al voto.