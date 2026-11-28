Maitena Berrueco 28 NOV 2026 - 13:02h.

Los comercios 'aparté', 'Cabecita de Ajo', 'Gili Gili' y 'Serie B' celebran la primera edición de los Premios Lotería Kalea

Un homenaje a los clientes que mantienen vivos sus proyectos, en algunos casos 40 años después de abrir sus puertas

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BilbaoEn el Casco Viejo de Bilbao hay una pequeña calle con un nombre pintoresco, la calle Lotería, una especie de reducto en el que los comerciantes de toda la vida se resisten a sucumbir ante la apisonadora de las grandes cadenas. “Es una lucha diaria”, reconoce Julie Charlotte, de 'aparté'. A ambos lados de esta calle, cada día, los pequeños comercios levantan sus persianas, cuidan con mimo sus escaparates y ofrecen propuestas “sostenibles”, “diseño local”, “artesanía”, “trato euskaldun”, “atención” y “cercanía”.

Cristina Cendoya lleva 21 años al frente del comercio Serie B, en el número 2 de la calle Lotería y admite que la supervivencia de los pequeños comercios es “una maratón” en la que “son los clientes los que hacen que sigamos levantando la persiana a diario”.

En noviembre, mes de "descuentos y compras impulsivas", cuatro comercios de esta calle bilbaína han decidido ir en otra dirección: “Dar las gracias, un homenaje a su clientela que hace posible que sus proyectos sigan activos”. Dicen que la unión hace la fuerza, y estas cuatro tiendas lo han puesto en practica este año por segunda vez. En mayo, “hicimos una acción conjunta por el Día de la Madre” y en noviembre, “mes en el que cada año se produce el bombardeo del Black Friday, hemos decidido premiar “a quienes hacen que sigamos abiertos” con la primera edición de los 'Premios Lotería Kalea'.

Clientas "tremendas"

'Serie B', 'aparté', 'Cabecita de Ajo' y 'Gili Gili' han ido un paso más allá, premiando a esas personas fieles que repiten tras una primera compra, que se convierten en la mejor herramienta de marketing cuando haciendo uso del boca a boca recomiendan a otros compradores sus establecimientos y que, en definitiva, “hacen que sigamos abiertos”.

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Diseño local, prendas de estilo nórdico y marcas sostenibles son tres de las patas que sustentan el negocio que regenta Cristina desde hace más de dos décadas. Muchos de los clientes de 'Serie B' son “vecinos, que viven en el barrio”, otros llegan desde otros puntos de la ciudad, pero todos ellos valoran “la calidad del producto, el diseño, el buen género y la atención”. Cristina, por su parte, valora su fidelidad y ha elegido tres parejas como sus clientas de honor: Ana y Gorka, una pareja de bilbaínos que lleva los últimos 19 años comprando en su comercio; Sofía y Aitor que traspasaron la puerta de 'Serie B' por primera vez hace una década y que, desde entonces, no han dejado de hacerlo, “de hecho, ahora viene toda la familia, porque sus hijos también nos compran”; otros de los habituales, a los que Cristina Cendoya no olvida son Idoia y José Mari.

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A solo unos metros, tras el mostrador de su 'aparté', encontramos a Julie que lleva 14 años vistiendo a las mujeres de Bilbao con sus prendas, complementos, calzado y bolsos de 20 marcas francesas diferentes, “algunas son firmas emergentes pero también hay pequeños diseñadores a los que voy descubriendo”.

Esta comerciante cuenta con una clientas fijas, a las que describe como “tremendas”, y que no dudaron en ofrecerse a ayudarla, si lo necesitaba, tras las inundaciones que a principios del pasado mes de octubre sufrió el Casco Viejo de Bilbao y en el que varios comercios se anegaron. “Son maravilla”, resume esta comerciante con un marcado acento francés imborrable, a pesar de que lleva ya casi 15 años en la Villa. Igone, Mónica y Raquel, han sido, finalmente, las tres clientas a las que Julie ha querido galardonar en la primera edición de los Premios Lotería Kalea: “Aún recuerdo la primera mochila que me compró Igone hace ya 14 años”, relata.

'Cabecita de Ajo', una concept store ubicada en el Casco Viejo de Bilbao que reúne una cuidada selección de objetos de diseño, decoración, ilustración y accesorios. Al frente de este espacio está Ander Lantaron que apuesta en su comercio por la creatividad, las marcas independientes y el trabajo de artistas y pequeños creadores. Sus clientas de honor, en esta ocasión, han sido Sarai de la Rosa e Irati Usandizaga; Jaione Ipiña y Haizea Burgués Asteasu.

Ainara Estefanía e Iratxe De Guinea regentan 'Gili Gili'. Un comercio de moda multimarca femenina que lleva 40 años vistiendo Bilbao con un compromiso especial en atención en euskera, "apostamos por un comercio cercano, auténtico y orientado a cada clienta", puntualizan. Sus clientas premiadas han sido: ⁠Silbia Tutor Bilbao y ⁠Ana Martín.