12 AGO 2025 - 13:57h.

La ambulancia consiguió abrirse paso escoltada por una moto y un vehículo de Tráfico hasta el hospital por carreteras cortadas por el fuego

El avance de las llamas en Ourense obliga a desalojar a vecinos de Maceda y Chandrexa

A CoruñaIsacio, vecino de la parroquia de Corme Aldea, sufrió un ictus mientras todo ardía a su alrededor. El hombre tuvo que ser evacuado en pleno incendio forestal en una ambulancia escoltada por la Guardia Civil debido a que las carreteras estaban cortadas por el fuego. Ahora, Isacio, se ha reencontrado con los agentes que le ayudaron y ha querido expresar públicamente su profundo agradecimiento a la Guardia Civil por su actuación decisiva en aquel momento crítico.

Ese martes, un incendio forestal con múltiples focos se aproximó peligrosamente a las viviendas de la parroquia de Corme Aldea, en el municipio de Ponteceso. Como respuesta, la Xunta de Galicia activó la Situación 2, por la proximidad del fuego a zonas habitadas. La Guardia Civil procedió con rapidez al desalojo de vecinos y, al mismo tiempo, se cortó la carretera autonómica AC-424, principal vía de acceso, para facilitar las labores de evacuación.

Fue en ese momento, en plena crisis incendiaria, cuando Isacio sufrió un ictus. Inmediatamente, la Guardia Civil lideró una operación que permitió evacuarlo. La intervención se produjo en condiciones extremas, por carreteras cortadas por el fuego y visibilidad prácticamente nula como consecuencia del humo. A pesar de las dificultades, la ambulancia consiguió abrirse paso escoltada por una moto y un vehículo de Tráfico hasta el hospital.

Un agradecimiento cargado de emoción

En un gesto cargado de humanidad, el vecino evacuado ha agradecido su labor a la benemérita. Este acto de agradecimiento pone de relieve no solo la eficacia operativa de la Guardia Civil, sino también el impacto emocional que tienen sus acciones en quienes se ven afectados directamente por situaciones extremas. En circunstancias donde el cielo estaba cerrado por humo y viento —y los medios aéreos, imposibilitados— fueron ellos quienes, con decisión y compromiso, aseguraron la vida de los vecinos.

El incendio quedó finalmente controlado y, en la noche del miércoles, la Xunta decidió desactivar el nivel 2 de alerta para Corme Aldea. Aun así, los estragos del incendio siguen visibles y los vecinos narran todavía con el susto en el cuerpo la situación que vivieron. Las llamas se les acercaron tanto que muchos se temieron lo peor.