Renfe permite cambios y anulaciones sin coste por la interrupción del AVE Madrid-Galicia

Un incendio en Ourense interrumpe la circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia: la Xunta declara la situación 2 de emergencia por los fuegos en la provincia

Compartir







La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida de nuevo este miércoles por la proximidad de un incendio a la vía en la provincia de Ourense.

Según han informado fuentes de Renfe consultadas, la circulación está suspendida desde las 14.43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.

Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.

Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.

Según la última información los trenes afectados son:

-- ALVIA 4325 Madrid-Zamora, previsto transbordo desde Sanabria hasta destinos por carretera.

-- AVE 4254, Vigo-Madrid, transbordo de Ourense a Zamora por carretera

-- AVE 4345 Madrid-Coruña, en Chamartin, sin previsión

-- AVE 4565, Madrid-Vigo, en Chamartin, sin previsión

-- AVLO 4375 Madrid-Coruña, en Chamartín, sin previsión.

-- AVE 5382, Ourense-Madrid, sin embarcar, sin previsión por el momento.

-- AVLO 4334 Coruña-Madrid sin embarcar en Coruña.