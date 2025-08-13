Un incendio cercano a la vía en Ourense provoca de nuevo la interrupción de la circulación del tren de alta velocidad entre Galicia y Madrid
Renfe permite cambios y anulaciones sin coste por la interrupción del AVE Madrid-Galicia
Un incendio en Ourense interrumpe la circulación del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia: la Xunta declara la situación 2 de emergencia por los fuegos en la provincia
La circulación de trenes de alta velocidad de la línea Madrid-Galicia se encuentra interrumpida de nuevo este miércoles por la proximidad de un incendio a la vía en la provincia de Ourense.
Según han informado fuentes de Renfe consultadas, la circulación está suspendida desde las 14.43 horas de este miércoles entre Vilavella, en el municipio de A Mezquita, y Porta de Galicia, en A Gudiña, por un incendio próximo.
Además, a petición de los Bomberos se encuentra sin tensión en infraestructura entre Sanabria Alta Velocidad y Miamán. Los trenes con origen Madrid solo circulan hasta Zamora y los originados en Galicia finalizarán su recorrido en Ourense.
Ante esta situación Renfe avanzó que están permitidos los cambios y anulaciones sin coste para todos los billetes comprados para esta jornada para los trenes que circulan entre Galicia y Madrid.
Según la última información los trenes afectados son:
-- ALVIA 4325 Madrid-Zamora, previsto transbordo desde Sanabria hasta destinos por carretera.
-- AVE 4254, Vigo-Madrid, transbordo de Ourense a Zamora por carretera
-- AVE 4345 Madrid-Coruña, en Chamartin, sin previsión
-- AVE 4565, Madrid-Vigo, en Chamartin, sin previsión
-- AVLO 4375 Madrid-Coruña, en Chamartín, sin previsión.
-- AVE 5382, Ourense-Madrid, sin embarcar, sin previsión por el momento.
-- AVLO 4334 Coruña-Madrid sin embarcar en Coruña.