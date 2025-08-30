Patricia Martínez 30 AGO 2025 - 07:00h.

La tasa irá desde un euro a 2,5 euros según el tipo de establecimiento y habrá algunas exenciones

En Santiago la tasa comenzará a aplicarse en el mes de octubre

A CoruñaEl Ayuntamiento de A Coruña prevé empezar a aplicar la tasa turística en la ciudad el próximo lunes 29 de septiembre, coincidiendo con el final de la temporada turística. La ciudad se convierte así en la primera localidad gallega donde entre en vigor esta tasa.

El concejal de Economía y Planificación Estratégica, y portavoz del gobierno municipal, José Manuel Lage, mantuvo este jueves una reunión con la directiva de la Asociación Empresarial de Hostelería de A Coruña (Hospeco), en la que se detalló la hoja de ruta formulada por el Ayuntamiento para implementar la tasa turística, a la mayor brevedad.

El importe a pagar por parte de los turistas que se hospeden en los establecimientos de la ciudad oscilará entre un euro y los 2,5 euros por noche, dependiendo del tipo de alojamiento. “De esta manera, intentamos brindar todas las facilidades posibles al sector hotelero de A Coruña en esta transición inicial hacia la implementación del impuesto, que entendemos necesario debido al constante crecimiento del turismo, lo que genera un impacto real en los barrios y los servicios municipales: limpieza, recogida de residuos o mantenimiento de espacios públicos”, explicó Lage.

En este sentido, el impuesto busca corregir este desequilibrio y garantizar que quienes utilizan estos servicios, incluso temporalmente, contribuyan mínimamente a su sostenimiento. Por lo tanto, el 100% de lo recaudado se destinará a mejorar los servicios públicos en A Coruña. “El impuesto turístico no pretende frenar el turismo, sino hacerlo sostenible sin que el coste recaiga únicamente sobre los coruñeses”, añadió Lage, quien recordó que el Ayuntamiento está aplicando la legislación sectorial aprobada por la Xunta en la ciudad. “El turismo es una actividad económica positiva para la ciudad y siempre contará con nuestro apoyo. Este impuesto es equilibrado y no tendrá ningún impacto negativo”, indicó Lage.

El impuesto tendrá exenciones y no se aplicará a los cruceros ni al turismo de congresos

Todos los visitantes alojados en establecimientos de hostelería y también en viviendas turísticas, estarán obligados a abonar el impuesto, excepto algunas exenciones y excepciones. La normativa estipula los casos concretos en los que no se aplicará el recargo. Por ejemplo, para menores no emancipados, personas con una discapacidad superior al 65%, deportistas miembros de competiciones oficiales, estancias por motivos médicos, personas admitidas en programas sociales de la UE o estancias motivadas por obras en la vivienda habitual. En el caso de los cruceros, estarán exentos del impuesto hasta 2026. El Ayuntamiento también incluye una exención específica para el turismo de congresos, un sector en auge desde hace años.

Quienes quieran solicitar estas exenciones podrán hacerlo directamente en los establecimientos hoteleros donde se alojen, rellenando un formulario específico que el Ayuntamiento distribuirá próximamente.

Otras ciudades gallegas también aplicarán la tasa

En Santiago de Compostela, otra de las ciudades gallegas que ya ha aprobado la entrada en vigor de la tasa turística, esta se hará realidad unos días después, desde el 1 de octubre. Una medida qe en la capital gallega también busca equilibrar los costes de la actividad turística. Vigo es otra de las ciudades gallegas donde está previsto que se implemente la tasa en un futuro próximo.