Patricia Martínez 28 OCT 2025 - 14:55h.

La empresa ha cerrado también sus centros de Vigo, Elche y Las Palmas en los últimos días

Los afectados se están organizando en las redes sociales para presentar una demanda conjunta

OurenseDecenas de clientes se han encontrado estos días con el cierre repentino de un centro de medicina estética y depilación en Ourense, sin posibilidad de recuperar el dinero pagado ni los tratamientos contratados.

Las instalaciones del centro 360clinics ubicadas en el barrio de O Couto de la ciudad llevan una semana cerradas, y la situación ha dejado sin los servicios contratados y sin la devolución de los importes pagados por adelantado a cerca de unas 80 personas, al menos por ahora. Muchas de ellas han decidido ya que presentarán una denuncia contra la empresa, que tiene más centros repartidos por toda España.

Las cantidades perdidas van desde los 300 a los 3.000 euros abonados por adelantado por algunas clientas para utilizar en varias sesiones en el futuro. Los pacientes aseguran que el pasado martes 21 de octubre, los responsables del local los desalojaron aprovechando la circunstancia de un apagón eléctrico en la ciudad, y posteriormente, “llegaron dos furgones que cargaron máquinas y todo y se fueron, se llevaron todo lo del local y colgaron un cartel de cerrado temporalmente”. “Han cerrado la clínica y los que tenemos tratamientos pagados nos hemos quedado sin dinero y sin tratamiento” denuncia una de las afectadas, Lucila Costa.

Denuncian cierres similares en Vigo, Elche o Las Palmas

Pero esta no es la primera vez que esta empresa cierra repentinamente uno de sus centros, dejando a decenas de personas sin dinero ni tratamientos. Situaciones similares se han repetido ya en los centros que la empresa ha tenido abiertos en Pontevedra, hace varios meses, cuando la situación ya se denunció públicamente y las pacientes fueron derivadas al centro de Vigo. Ahora, en los últimos días los cierres han continuado en sus instalaciones de Vigo, Elche o Canarias, entre otras ubicaciones, tal y como están denunciando decenas de víctimas.

Afectadas como Silvia Couto han comenzado a movilizarse desde Ourense, para localizar a pacientes y presentar una reclamación conjunta. Desde Canarias, Inés Gil cuenta que le han dejado colgada en el centro de Las Palmas, con “dos sesiones y el bono totalmente pagado”.

Sergio Barreiro es otro de los afectados, en su caso por el cierre en Vigo: “contraté en Pontevedra me derivaron a Vigo, y hoy tenía cita, llego y todo cerrado, ni avisaron ni nada. Escribí al número de 360 Clínics, y contestan lo de la reorganización”, según ha contado en uno de los grupos de afectados creados en redes sociales para intentar localizar a más pacientes.

La empresa habla de un proceso de reorganización

La empresa, que tiene decenas de centros de medicina estética repartidos por toda España, achaca la situación en Ourense a que “se enmarca dentro de un proceso de reorganización empresarial, derivado de una reestructuración nacional en curso, que ha obligado a realizar ajustes temporales de actividad en algunos centros”, según explica en un mensaje enviado a los afectados, y que se repite de manera mecánica como única respuesta a todos los que estos días reclaman soluciones en las diferentes localidades, donde tenían centros en funcionamiento.

“Todos los clientes han sido informados de manera oficial de esta circunstancia y serán contactados individualmente por nuestro equipo para ofrecerles las alternativas disponibles para la continuidad de sus tratamientos”, añaden.

Pero muchos de los clientes tienen claro que no habrá más tratamientos porque el goteo de cierres parece constante estos últimos días. Ante esta circunstancia muchos de los usuarios ya han realizado una reclamación en Consumo, mientras plantean realizar una demanda colectiva.