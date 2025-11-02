Patricia Martínez 02 NOV 2025 - 07:01h.

Todo el dinero recaudado irá directamente al Hospital CUN de Navarra, para financiar terapias dirigidas contra tumores sólidos pediátricos

Muere Lara, la niña de 5 años con un tumor cerebral sin cura que movilizó a Galicia en su lucha por un tratamiento experimental

Vila de Cruces, PontevedraVecinos y allegados arroparon este lunes a la familia de Lara, en el funeral celebrado en Larazo, por la pequeña, fallecida este fin de semana víctima de un glioma pontino intrínseco difuso (GPID), un tumor pediátrico muy agresivo.

El recuerdo de la pequeña será imposible de borrar para quienes la conocieron y la empujaron en su lucha de estos últimos meses contra su enfermedad. Pero además, Lara, como recuerdan desde la Fundación Martín Álvarez, hizo “moverse a la marea de Vila de Cruces”. Y eso tampoco lo van a olvidar. La difusión del cáncer que padecía la pequeña fallecida este pasado domingo ha disparado los donativos destinados a la fundación.

Así, desde la fundación Martín Álvarez, han confirmado en las últimas horas que la movilización de los vecinos de Vila de Cruces y de otras zonas, que se activó al conocer la historia de la pequeña, ha logrado recaudar 16.000 euros, que serán utilizados en la lucha contra el DIPG, “un paso más hacia la esperanza”.

Señalan desde la fundación en una publicación de agradecimiento que han querido compartir en sus redes sociales, que ese dinero recaudado estos últimos días irá directamente al Hospital CUN de Navarra, y será destinado a terapias dirigidas contra tumores sólidos pediátricos.

La fundación agradece así la movilización generada estas dos últimas semanas, abrazando “a todas las familias que hoy luchan contra el #DIPG y a cada persona solidaria que convierte su empatía en acción”, señalan. Porque como recuerdan, juntos pueden “seguir cambiando historias”.

La Fundación Martín Álvarez Muelas ha destacado el papel de la familia de Lara en la concienciación pública sobre el DIPG y en el impulso al ensayo clínico navarro, que sigue adelante gracias a las aportaciones recibidas. “Historias como la suya nos recuerdan por qué debemos seguir investigando. Lara y su familia han encendido una luz en medio de la oscuridad de esta enfermedad”, han afirmado.

Un ensayo clínico, la última esperanza para Lara

A Lara la diagnosticaron en otoño del año pasado. Ante la falta de tratamientos disponibles, la familia de Lara se volcó en la búsqueda de alternativas y encontró esperanza en un ensayo clínico experimental que impulsa el Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Navarra (CIMA), financiado por la Fundación Martín Álvarez Muelas.

La iniciativa busca tratar a 39 niños diagnosticados con DIPG a partir de enero de 2026, y la familia de Lara se sumó a una campaña de apoyo para lograr la financiación necesaria. Con la ayuda del Concello de Vila de Cruces, lanzaron un llamamiento público que rápidamente se volvió viral, generando una respuesta solidaria sin precedentes y miles de donaciones destinadas a la investigación del cáncer infantil.

Aunque la evolución de la enfermedad fue implacable, los padres de Lara quisieron que su historia trascendiera el ámbito personal. En un mensaje difundido hace unas semanas, recordaban que su objetivo era “no luchar sólo por Lara, si no por los demás niños”, subrayando la importancia de invertir en investigación para ofrecer esperanza a futuras familias.