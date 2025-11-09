Patricia Martínez 09 NOV 2025 - 12:00h.

Abelardo creó la marioneta en 2012 para hacer sus charlas de educación vial mucho más amenas para los niños

En estos años ha recibido decenas de premios por su labor divulgativa en toda España

SanxenxoAbelardo y su compañero más fiel, el Poli Paco llevan más de 13 años juntos. Creador y personaje han recorrido estos años centenares de aulas para enseñarles a los más pequeños nociones de educación vial, pero como puntualiza Abelardo, también “valores para la vida”.

En 2012, Abelardo Martínez, un agente de la policía local de Sanxenxo en Pontevedra decidió con un compañero que había que hacer “algo más”, porque los niños en sus charlas de educación vial se aburrían o no se quedaban con los mensajes importantes. Y así nació el “poli Paco”. Un amigo relacionado con el mundo del teatro hizo la magia y creó al guiñol, al que consiguieron ponerle su uniforme, que no se ha quitado desde entonces.

Al Poli Paco le han seguido nuevos personajes como “el abuelo Nicolás” que es el abuelo de Paco y les cuenta a los niños el respeto que deben tener a los mayores la “Poli Lola”, o “Cara Huevo”, pero Paco fue quien arrancó toda esta historia de divulgación mezclada con diversión que cala directamente en los los escolares.

Tras estos años, Abelardo sigue sorprendido con la atención que prestan los niños, aunque sean muy pequeños “hemos ido hasta a guarderías y el mensaje de alguna manera les llega”, cuenta. En los colegios, Abelardo y su compañero Paco dan sus charlas a los alumnos de primeros cursos de Primaria, mezcladas con canciones y vídeos, y complementadas a menudo con un circuito en bicicleta, donde “les llega mucho más que si se lo contara solo Abelardo el policía, llegan a casa y cuentan “el poli Paco nos ha dicho que no puedes hablar por teléfono conduciendo” apunta.

“Que sepan que la poli no somos el coco, el miedo, que se acerquen a nosotros, como alguien de confianza, y educarlos en el respeto por los demás, esto va mucho más allá que enseñarles cómo y por donde tienen que cruzar”, explica Abelardo. Los niños, como cuenta este agente de Sanxenxo, hablan más con Paco que con él, “se sueltan más” y eso ayuda en la formación "porque es mucho más cercana".

En estos años Abelardo y el poli Paco han recorrido no solo los colegios de Pontevedra, donde muchos niños ya preguntan al inicio de curso “cuándo va a venir el poli Paco”, sino también centros de Asturias, Cantabria o Sevilla.

Ahora Paco tiene un hermano, el "Poli Paco del sur"

Abelardo insiste en que lo importante es que los mensajes lleguen a los niños y la educación vial se vaya aprendiendo y fijando desde pequeños, “porque es la vida” y por eso no ha dudado en ceder su idea a algún compañero que se lo ha pedido.

Por eso, desde hace algunos años, el poli Paco “del norte” tiene otro compañero, “el Poli Paco del sur” como lo llama Abelardo, un “hermano andaluz” que le ha salido al Paco gallego, gracias a un compañero de la Policía Local de Mairena de Aljarafe en Sevilla, Eduardo, que realiza charlas similares en los colegios de Andalucía.

Decenas de premios y reconocimientos a su labor divulgativa

En estos años, los premios y reconocimientos se han ido sumando para Abelardo y para Paco. El más reciente, el otorgado por la asociación de Técnicos en Educación y Seguridad Vial de Andalucía y la Fundación Smart Baby, que le entregaron hace solo unos días la Medalla Extraordinaria a las Buenas Prácticas en Educación Vial, dentro del marco del VI Congreso Andaluz de Educación Vial.

El año pasado, además, la marioneta del Poli Paco se convirtió en un libro, editado por el Concello de Sanxenxo.

“Lo bonito de esto es que no lo haga solo yo, es darlo a conocer, y que la educación vial sea algo indispensable en los coles, esto es la vida, y estos valores son fundamentales para el futuro” insiste. “Muchos colegios nos piden repetir año tras año, no paramos, cómo vamos a parar” añade, y es que Abelardo y a Poli Paco les queda vida y charlas para rato.