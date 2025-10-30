Carlos Plá Valencia, 30 OCT 2025 - 15:45h.

El objetivo es garantizar la continuidad del aprendizaje del alumnado a través de esos materiales que se harán llegar mediante las plataformas educativas

El 57% de familias valencianas cree que el colegio de sus hijos no está preparado para otra DANA

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha elaborado un protocolo de actuación para la atención educativa del alumnado de la Comunidad Valenciana ante el cierre temporal de centros docentes por situaciones de emergencias que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, se ha reunido este jueves con las Asociaciones de Padres y Madres, en concreto con la Confederación Gonzalo Anaya, COVAPA y CONCAPA, quienes han realizado sus aportaciones. A su vez, el director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se ha reunido en Mesa Sectorial con los sindicatos para trasladarles este asunto, junto a otros como la renovación de directores, las comisiones de servicio específicas y la catalogación de profesores con requisito lingüístico.

De este modo, Pablo Ortega ha transmitido la necesidad de que en los centros educativos el profesorado prepare actividades o recursos que puedan ser utilizados en una situación de emergencia en caso de cierre temporal y/o suspensión de la actividad lectiva ante alerta meteorológica. El objetivo es garantizar la continuidad del proceso formativo de su alumnado a través de esos materiales que se harán llegar mediante las plataformas educativas puestas a su disposición por la Conselleria de Educación como 'WebFamilia', 'Aules' o 'Teams'.

El protocolo establece, entre otras recomendaciones, que cuando la suspensión de la actividad lectiva sea durante un periodo de uno a tres días lectivos, las tareas se enfoquen a reforzar y consolidar los aprendizajes previos. Cuando la previsión de cierre sea durante un periodo superior a tres días lectivos, las tareas se orientarán al desarrollo de las competencias clave relativas a los saberes básicos correspondientes a cada etapa educativa e incluirán materiales en diferentes soportes, en la medida de las posibilidades del centro.

Renovación de directoras y directores

El director general de Personal Docente ha trasladado las novedades relativas a la renovación de directoras y directores. Así, para quienes cumplan el primer o segundo periodo, la renovación irá aparejada a la consolidación del complemento específico. Además, quien consiga la renovación para el primer periodo, consolidará al mismo tiempo el 20 % del complemento específico. Quien renueve tras ocho años, consolidará el 40 %.

Este sistema de renovación se alinea con el principio de simplificación administrativa. También pueden participar en este proceso aquellos directores o directoras cuyos centros se sitúan en la zona afectada por la riada y que el curso pasado optaron por la prórroga extraordinaria que se les ofreció.

Asimismo, en el encuentro se ha comunicado a los sindicatos educativos el procedimiento para la selección y nombramiento mediante comisión de servicios del personal funcionario docente para la cobertura de puestos específicos en centros públicos de titularidad de la Generalitat. De esta forma, se otorga comisión de servicios a profesorado para el centro específico de educación a distancia (CEED), las unidades especializadas de orientación (UEOS), los centros de adultos y secciones de secundaria en instituciones penitenciarias y las residencias socioeducativas.

Por último, en el encuentro se ha informado sobre un proyecto de resolución para clasificar puestos docentes con requisito lingüístico de valenciano e inglés en educación de personas adultas. Este proyecto responde al Decreto 77/2025, que regula el currículo, ordenación y evaluación en la educación de personas adultas. Según el decreto, el profesorado debe acreditar un nivel C1 de valenciano conforme al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Además, para la impartición de algunos programas específicos se exige adicionalmente el nivel C1 en lengua inglesa.