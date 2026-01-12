Patricia Martínez 12 ENE 2026 - 13:20h.

El castaño de Ramil tiene más de 800 años y se encuentra a la entrada del pueblo de Triacastela, en la aldea de Ramil

Triacastela, LugoMás de medio millón de peregrinos recorrieron los tramos del Camino de Santiago el pasado año 2025, en lo que supone otro año de récord para la ruta jacobea. De ellos, casi la mitad, más de 242.000, eligieron el Camino francés, que sigue manteniéndose como el favorito de los peregrinos. Pese a ser esta la ruta más popular para quienes hacen el Camino hasta Compostela, sus tramos sieguen teniendo algunos rincones casi escondidos y algunos tesoros por descubrir.

Es el caso del primer tramo que entra en Galicia, por Triacastela, al que la revista National Geographic le ha dedicado uno de sus artículos, destacando las laderas suaves y aldeas de pizarra, que se salpican en el paisaje, “y un río de peregrinos con mochilas que no tiene fin”.

En la revista, definen la entrada a Galicia del Camino Francés como un recorrido con “perfil amable, servicios pensados para quien llega andando y una vida que late entre la iglesia y la plaza central”. Un perfil que sin duda agradecen quienes han pasado antes por el alto de Cebreiro.

Un árbol de más de ocho siglos que "concentra miradas y detiene pasos"

Y es en esta localidad, donde se descubre uno de esos secretos, aún poco conocidos del Camino. Junto al camino, se alza un árbol monumental de más de ocho siglos “que concentra miradas y detiene pasos”, relatan.

Se trata del castaño de Ramil, un castaño monumental a pie del Camino con más de ocho siglos de vida y un perímetro que roza los nueve metros. Su estructura parece una radiografía del tiempo, lleno de huecos y gruesas ramas que parecen abrazar el árbol. Se calcula que puede tener más de 850 años de vida.

Cuando el autor del célebre Códice Calixtino Aymeric Picaud realizó el Camino de Santiago, el castaño de Ramil, o como lo conocen en la aldea "la castiñeira de Ramil" ya estaba ahí. Probablemente entonces, sería un joven árbol que no habría llamado la atención del monje. Más de ocho siglos después nadie que se encuentre frente a él por primera vez puede quedar indiferente, por sus características y porte.

Se puede encontrar a un paseo, desde el centro del pueblo, y desde 2022, como recuerda la revista de viajes, figura en el Catálogo gallego de Árboles Singulares, que le garantiza una mayor protección. Añade la publicación que “a veces se cae en el error de llamarle “roble” por su porte, pero en realidad es un castaño: copa amplia, tronco veterano y una sombra que se ha convertido en parada breve -y muy fotografiada- para quien llega desde O Cebreiro”.

Muchos peregrinos se llevan de recuerdo una foto abrazando el inmenso árbol

Y aunque su visita implique un pequeño desvío en el Camino, son pocos los peregrinos que hacen esta etapa y no vuelven a casa con un recuerdo en forma de foto de este impresionante árbol. Algunos de ellos, como grupos que abrazan el impresionante árbol, logrando abarcar su porte entre varias manos unidas.

El árbol, con su presencia centenaria, está ubicado en la aldea de Ramil, un pequeño núcleo de casas a la entrada de Triacastela. “Se trata de un tramo de casas de pizarra alineadas junto a la LU-633 y al propio trazado jacobeo, con prados a ambos lados y un pequeño merendero donde suele haber mochilas y pausas rápidas" como la detalla la publicación.

Otra de las joyas que la revista destaca de esta etapa es la iglesia de Santiago, con planta románica y reformas del XVIII: fachada y torre de 1790, ábside románico y piedra de pizarra como primer material. “Es una pausa perfecta para sellar la credencial y observar el ir y venir de peregrinos. Quien camina conecta aquí dos etapas emblemáticas: la bajada desde O Cebreiro y la salida hacia Sarria” continua la revista.

Ese carácter de “pasillo rural, estrecho y vivido, explica muy bien el papel de esta pequeña población, Triacastela, en la experiencia del caminante”, como concluyen desde National Geographic, en una invitación para disfrutar del Camino con sosiego y calma, y saboreando cada uno de los rincones y secretos que se pueden encontrar.