Patricia Martínez 03 MAR 2026 - 07:30h.

Los alumnos denunciaron en dos ocasiones la aparición de larvas en platos envasados de carne

Los análisis realizados concluyeron que las larvas no eran tóxicas

LugoLa empresa responsable de la residencia universitaria del campus de Lugo donde los estudiantes encontraron larvas en sus comidas no renovará el contrato con la empresa proveedora del catering el próximo curso. La empresa Micampus, responsable de la residencia, además, ha comunicado por escrito a los residentes que durante lo que queda de curso retirará del menú de comidas los platos con carne picada.

Una decisión que llega después de las dos denuncias públicas de los estudiantes de la residencia Micampus, ubicada en Lugo, que contaron cómo se encontraron con larvas en diferentes platos del menú elaborados con carne.

Los alumnos denunciaron la aparición de larvas en platos de carne en dos ocasiones

La primera vez fue el pasado 15 diciembre, cuando detectaron unas larvas en unas albóndigas servidas por la empresa de catering a los alumnos. Una aparición que se repitió el 20 de febrero en unos filetes rusos. Los estudiantes hicieron pública su denuncia para "visibilizar un problema que consideramos grave", según explicó una portavoz de los alumnos afectados.

La comida de esta residencia universitaria del campus de Lugo es servida por una compañía externa de cátering, Eurest Colectividades, con sede en Madrid, y que atiende a hospitales y centros sociales, entre otros.

La empresa Micampus, que dirige la residencia, que gestiona más de 40 residencias de estudiantes, entre España y Portugal, encargó tras el primer caso un análisis a un laboratorio, que concluyó que las larvas no eran tóxicas ni venenosas, y que su ingesta accidental no supondría un riesgo para la salud.

Técnicos de la Dirección Xeral de Saúde Pública, dependiente de la Consellería de Sanidade también realizaron una inspección de las condiciones higiénicas y de las de almacenamiento de las materias primas la pasada semana, que concluyó con un resultado correcto, y sin detectar ninguna irregularidad en las instalaciones.

La empresa ha lanzado un mensaje de tranquilidad e insistiendo en la seguridad alimentaria

En un mensaje remitido a los usuarios de la residencia Micampus los responsables les trasladaban "un mensaje de comprensión y tranquilidad" y lamentaban "profundamente la preocupación" generada con la situación, asegurando que la seguridad alimentaria y la protección de la salud de los residentes es su "prioridad absoluta" y también explicaron que cuando tuvo conocimiento los episodios de insalubridad "se activaron los protocolos internos de control y seguimiento".

La empresa ha comunicado ahora que no renovará el contrato de catering con la empresa Eurest Colectividades, y además ha insistido en que, durante estos meses, hasta final de curso, se realizará "un seguimiento reforzado" y no se servirán platos que lleven carne picada, como medida de precaución.