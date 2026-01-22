Raquel Noya A Coruña, 22 ENE 2026 - 11:00h.

Hasta 34 personas se han visto afectadas por un cajero en la localidad de Bertamiráns, que entregaba menos dinero del solicitado

El fallo, según la empresa responsable del servicio, se debió a “la incorrecta manipulación de los cajetines del cajero”

Compartir







Más de una treintena de personas se han visto afectadas por el mal funcionamiento de un cajero ubicado en la localidad coruñesa de Bertamiráns que, según consta en las denuncias policiales, entregaba menos dinero del solicitado, algo de lo que el propio Concello de Ames se hizo eco a través de su página web para advertir a sus vecinos y vecinas.

Los responsables de la compañía titular del cajero, la empresa NCR, han dado con el problema y explican que la incidencia “fue originada por una incorrecta manipulación de los cajetines del cajero al realizar la carga, teniendo una denominación distinta de la configurada”. Lo que, en pocas palabras, se resume en que se intercambiaron los compartimentos de billetes de 10 y de 50 euros, causando el error denunciado.

Según las mismas fuentes, “el cajero funciona con total normalidad y este evento es de una probabilidad muy remota, es decir, no tenemos constancia de otros eventos similares en nuestra red”, asegura su interlocutor Jimmy Tarazona, el mismo, sin embargo, que adelanta que “esta misma incidencia también se dio en noviembre y fue solventada”.

Cómo reclamar el dinero

Asimismo, llama la atención que el cajero, ubicado en la Avenida da Mahía, una de las principales arterias de la localidad, permanece precintado por la policía, impidiendo su utilización, según recoge el diario local El correo gallego.

Desde NCR explican que para reclamar el dinero cargado y no suministrado por el cajero, las personas afectadas deben abrir una incidencia a través de su banco, mecanismo denominado “chargeback”, y será el banco el encargado en este caso de reclamar a través de los sistemas de intercambio habilitados para tal fin. Desde NCR, asegura, “comprobamos que efectivamente la reclamación es correcta y la aceptamos”, concisa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Refiere que se trata de un procedimiento similar al que se aplica cuando se produce un error en la entrega de efectivo y que “es un trámite sencillo: el banco del cliente abre la reclamación y nos la remite y, una vez validada, el importe se abona en su cuenta”, explica.

La Policía Local de Ames está elaborando una lista de personas afectadas y anima a los potenciales perjudicados a acudir a sus dependencias, situadas en la rúa Alcalde Lorenzo, en Bertamiráns, para denunciar los hechos y crear así un grupo de damnificados que les permita trabajar con más eficacia en el caso.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Cuando el cajero se queda con tu dinero, ¿Qué hacer?

Además de por un fallo durante la carga, como sucedió en esta localidad de A Coruña, los cajeros automáticos pueden dar otros problemas derivados de motivos tan dispares como quedarse sin billetes, sin tensión en el momento de la retirada o incluso que los billetes cargados sean falsos (según refiere el Banco de España); pero también puede tratarse de una estafa y que el cajero haya sido manipulado de manera fraudulenta.

En estos casos, es habitual que la persona usuaria abandone el cajero pensando que se trata de un fallo técnico, momento que el estafador o estafadora aprovecha para retirar el dispositivo de bloqueo y quedarse con el dinero; una estafa que es bastante habitual y que se conoce como “cash trapping”.

¿Qué debemos hacer en estos casos? Si al acabar la operación de retirada de efectivo el cajero no da el dinero o la cantidad solicitada, se pueden hacer varias cosas: