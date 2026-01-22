Raquel Noya A Coruña, 22 ENE 2026 - 07:30h.

Conocido como Choiño, se ha hecho famoso en cuatro meses, llegando a los 7,7 millones de visualizaciones en Tik Tok

Muere un marinero en el accidente del pesquero gallego "Novo Alborada" en Irlanda: otro hombre está herido grave

Compartir







Aunque al visitar su perfil de Tik Tok da la sensación de que Choiño lleva años dedicándose a crear contenido para redes sociales, lo cierto es que tan solo lleva unos cuatro meses, pero su escalada ha sido tan brutal que roza ya los 14.000 seguidores.

Percebeiro de profesión, Choiño, como lo conocen de toda la vida en su entorno de Cedeira (A Coruña), decidió grabar sus primeros vídeos con una intención meramente divulgativa: su objetivo era explicar por qué el percebe tiene el precio que tiene en el mercado, aunque “un poco de broma”, sin llegar a imaginar que tendría la repercusión que está teniendo.

Uno de esos primeros vídeos “alcanzó las 800.000 reproducciones”, explica a Informativos Telecinco todavía en estado de shock, lo que dio inicio a “un subidón increíble” que lo ha llevado a que incluso lo paren por la calle o a despertarse con más de 800 mensajes en su bandeja de entrada: “Es abrumador pero estoy encantado”, confiesa.

PUEDE INTERESARTE Rocío Meiriño, la influencer gallega experta en reformas que cuenta ya con más de medio millón de seguidores

Consejos, recetas y escenas cotidianas

En sus publicaciones muestra escenas cotidianas de su trabajo en el mar, comparte consejos para reconocer marisco de calidad y hasta ofrece recetas que despiertan un notable interés entre los usuarios, lo que hace que su popularidad crezca sin precedentes en las redes.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Sus vídeos son espontáneos, sin guion ni planificación previa, y él mismo se muestra sorprendido por la repercusión que alcanzan. Asegura no tener una explicación clara del éxito de su contenido, aunque admite, entre risas, que su entorno más cercano le atribuye cierta capacidad para conectar con el público: “Yo soy una persona sociable pero esto no me lo esperaba ni en sueños”. “Mi familia y mis amigos también están muy sorprendidos de la repercusión que está teniendo todo esto”, añade.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

“Estoy contestando a los mensajes y me llegan más y más”

La respuesta de los seguidores no se limita únicamente a los vídeos relacionados con el marisqueo. Cualquier publicación, incluso las más anecdóticas, suelen generar un alto nivel de interacción, algo para lo que asegura no estar preparado: “Estoy contestando a los mensajes y me llegan más y más, no doy abasto”, dice entre risas.

Algunos de estos contenidos han llegado a superar el medio millón de reproducciones y han despertado un interés sostenido entre los usuarios, que le escriben de forma privada para solicitarle recetas concretas. Pero a pesar de este éxito digital, Ramón descarta por ahora monetizar su presencia en TikTok, aunque para él sería un sueño hecho realidad poder realizar labores de divulgación y ayudar a la gente siempre y cuando ese trabajo lo haga “tan feliz como me hace el mar”, adelanta.