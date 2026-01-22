Maitena Berrueco 22 ENE 2026 - 06:30h.

"La atención psicológica en emergencias es clave para acompañar, sostener y ayudar a prevenir secuelas emocionales", asegura la psicóloga Ziortza Karranza

BilbaoAnte una tragedia como el accidente ferroviario de este pasado domingo en Adamuz (Córdoba), profesionales como Ziortza Karranza juegan un papel fundamental en el complejo proceso que deben afrontar supervivientes y familiares. Ella es psicóloga de emergencias y directora del Centro de Psicología Gurenduz y sabe bien que en situaciones así, "el daño no es solo físico: el trauma, el shock y el duelo necesitan ser atendidos con la misma urgencia”.

"Un buen abordaje inicial ayuda un montón en los meses posteriores para la elaboración del duelo y de todo lo que está por venir", puntualiza Karranza. La ayuda psicológica es “súper importante” y recibirla desde el primer momento, puede marcar la diferencia en cuanto al duelo o el trauma que se desarrolle posteriormente, "hacerles entender que todo lo que están sintiendo es normal y que lo que no es normal es la situación que les ha tocado vivir". No hay una fórmula mágica, hay tantos procesos como personas, “a veces consiste solo en acompañar en lo más básico: una manta, un vaso de agua”. Se trata de intervenir con una mirada profesional pero también muy humana.

Los psicólogos, que se trasladan a la zona cero de una tragedia, son claves para “acompañar, sostener y ayudar a prevenir secuelas emocionales a corto y largo plazo”, tanto a las víctimas directas como a sus allegados.

"El cerebro se colapsa"

Cuando una persona recibe el impacto de una noticia de la magnitud de la de este accidente ferroviario, normalmente “el cerebro se colapsa” ante el miedo y el desconocimiento sobre la situación de tus familiares o allegados. Tras ese shock, las reacciones varían. Desde quienes se quedan “bloqueados, sin saber qué hacer” a quienes el impacto les activa y necesitan, “buscar información, saber, desplazarse al lugar…”

En opinión de esta profesional, las certezas ayudan a mitigar la ansiedad y a veces basta con un “en dos horas vengo a decirte algo”. Quien, como ella han trabajado en situaciones de accidentes, desastres y catástrofes, saben bien que se hallan ante personas a las que “se les ha roto la vida” y que tras una situación tan traumática, se va a desencadenar un proceso de duelo “muy complejo”. La “clave” para que sea lo más llevadero posible radica en “un buen acompañamiento desde el principio”.

A veces, la “incredulidad” impide al cerebro procesar la información y los psicólogos deben ayudar a entender lo que ha pasado para que sean conscientes de lo que están viviendo. En ocasiones, algunos supervivientes pueden sentir llegar a sentir "culpa", porque han salido adelante y otras personas no. Gestionar esas emociones requiere de "paciencia" y, sobre todo, de la ayuda de psicólogos especialistas que les acompañen "porque son situaciones de trauma y cada trauma necesita su elaboración", recomienda Karranza.

Ante situaciones de emergencia, ya sean accidentes o desastres naturales, la labor de los psicólogos es vital tanto para familiares o supervivientes, como para quienes están en primera línea de respuesta: voluntarios, fuerzas de seguridad, servicios de emergencia o ciudadanos. De ahí que el Ministerio de Sanidad vaya a activar en los próximos días un programa específico de cuidado a cuidadores.