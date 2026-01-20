Los agraciados tienen que inscribirse en la web para poder cobrar el premio

Se ha considerado que es la "forma segura y ordenada de identificar a los titulares"

LeónLa comisión de fiestas de Villamanín (León), agraciada con 'el Gordo' de la Lotería de Navidad del que vendió más participaciones que las respaldadas por los décimos premiados, ha asegurado este martes que la web en la que los agraciados tienen que inscribirse para poder cobrar el premio estará lista esta semana.

La Comisión de Fiestas de Villamanín llevaba en sus participaciones el 79.432, agraciado el 22 de diciembre con el primer premio, pero vendió cincuenta papeletas que no estaban respaldadas por décimos.

A finales de diciembre, los agraciados llegaron a un frágil acuerdo para que todos pudieran cobrar el premio, que contemplaba una quita del diez por ciento del premio de cada participación para poder hacer el reparto.

Los agraciados deberán inscribirse en la web

Según lo establecido entonces, cuando todos los agraciados hayan podido cobrar el premio, con esa reducción del 10 % -con el 22 de marzo como fecha límite- la comisión de fiestas, formada por once personas, pondrá a disposición del resto de ganadores el décimo que jugaba la propia comisión, así como sus premios personales.

Ese pacto no fue aceptado por todos los presentes por lo que ahora los agraciados deberán reflejar a través de una plataforma habilitada por la asociación si aceptan o no ese acuerdo.

En un comunicado, la Comisión de Fiestas ha explicado que tras depositar el dinero del premio en la cuenta bancaria de la asociación, esta web permitirá comenzar a organizar los pagos con el objetivo de dar la mayor transparencia a todo el proceso.

Además, la Comisión ha explicado que el importe global que han cobrado de Loterías es de 26.568.000 euros tras impuestos, correspondientes a los 81 décimos adquiridos.

Asimismo, han apuntado que una vez que se abra la plataforma será obligatorio inscribirse para poder cobrar el premio ya que se ha considerado que es la "forma segura y ordenada de identificar a los titulares, evitar duplicidades y fraudes, y cerrar el listado de agraciados con garantías".

Un plazo de inscripción que finalizará el 22 de marzo, que también se facilitará presencialmente en León y Villamanín con fechas que se harán públicas en los próximos días y tras la cual finalizará el derecho para exigir el cobro del premio.

La comisión ha adelantado que en la plataforma web que se está preparando se darán dos opciones a los ganadores de la lotería.

La primera supondrá la adhesión al convenio debatido en la asamblea celebrada en Villamanín el pasado 26 de diciembre, con la quita provisional y aproximada del 10% sobre el premio neto de cada papeleta.

La segunda opción supondrá la reclamación íntegra del premio, por la vía que considere oportuno el reclamante.

En este último caso, la plataforma emitirá una comunicación para que quede constancia de que ello "puede generar litigios, costes inciertos y plazos más largos, así como afectar al calendario de pagos de todos los premiados", se recoge en el comunicado.

En todos los casos el registro se realizará con una foto de la papeleta y la firma identificativa del portador de la misma, garantizándose la máximas confidencialidad de los datos, que solo se utilizarán para el registro y pago del premio.

Por último, la comisión ha pedido la máxima agilidad en el registro y ha pedido perdón por no poder realizar más rápido todo el proceso, ya que su prioridad es garantizar que todo se haga con las mayores "garantías y seguridad para todos"