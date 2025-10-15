Patricia Martínez 15 OCT 2025 - 12:43h.

Los abonos saldrán a la venta este próximo viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía

Katy Perry, primera cabeza de cartel confirmada para la próxima edición de O Son do Camiño 2026

Santiago de CompostelaLa mítica banda norteamericana Linkin Park ha sido confirmada este miércoles como segundo cabeza de cartel para la próxima edición de O Son do Camiño 2026, y acompañarán a Katy Perry como grandes nombres en la cita del próximo junio. Los organizadores de O Son Do Camiño han anunciado este miércoles que los estadounidenses serán los segundos cabeza de cartel, para su edición de 2026, tras el primer anuncio en las últimas horas de la presencia de Kate Perry.

Este concierto de Santiago de Linkin Park será su única presencia en festivales, una actuación exclusiva en festivales españoles durante el próximo año, tras el colosal éxito de sus dos conciertos previstos en Madrid, cuyas 60.000 entradas se agotaron en apenas una hora.

Linkin Park es, además, la banda que más discos ha vendido en el mundo durante el siglo XXI, con cifras que superan los 100 millones de copias. Con una trayectoria marcada por la innovación sonora, el poder emocional de sus letras y su influencia en generaciones de oyentes, su presencia en O Monte do Gozo representa un hito para los seguidores del rock y la música alternativa en España.

Los abonos para la edición de 2026 se pondrán a la venta este viernes 17 de octubre a las 12 del mediodía en la web del festival.

Este nuevo anuncio consolida al festival O Son Do Camiño como un referente imprescindible en el panorama musical español, y tras la confirmación de ayer de Katy Perry, posiciona al festival gallego un año más en el epicentro del interés cultural y mediático para el próximo verano.

Katy Perry, icono global y una de las mayores estrellas del pop mundial, aterriza en Galicia dentro de su esperadísima gira europea y será una de las grandes protagonistas de una nueva edición que, según los organizadores, “promete volver a hacer historia”. La artista dejaba un mensaje personal en sus redes sociales para sus seguidores españoles, esperando verlos en Santiago de Compostela.

O Son Do Camiño regresa en 2026 para celebrar una nueva edición en uno de los recintos más míticos de todo el país, O Monte do Gozo, con fechas confirmadas para los 18,19 y 20 de junio de 2026, y “con la ambición intacta de superar todos los récords previos de asistencia, repercusión y calidad artística.”

Desde su primera edición en 2018, el festival ha colgado el cartel de sold out en todas sus ediciones, atrayendo a cientos de miles de asistentes de todo el mundo y cuenta con el con el impulso de la Xunta de Galicia a través de Concertos do Xacobeo.

El festival está producido por las promotoras gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, que siguen apostando por un evento concebido en Galicia, desde Galicia y para el mundo.

En su última edición celebrada este verano, el festival reunió a más de 125.000 personas, entre el 12 y el 14 de junio, en el Monte do Gozo, con la presencia de más de 40 artistas nacionales e internacionales como The Prodigy, Kings of Leon, Amaral, Estopa y Steve Aoki.