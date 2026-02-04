Aviso de nivel rojo por riesgo de desbordamientos en el río Jarama en Madrid

La Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama

MadridLa borrasca Leonardo se ha dejado sentir en Madrid, que tiene activados los avisos por nieve en la zona de la sierra. Se necesitan cadenas en algunos puertos de montaña a primeras horas de la mañana, aunque esta vez la nieve ha dejado pocas incidencias en la zona, recomiendan estar atentos al hielo que puede agravar la situación.

Ante el deshielo y las intensas lluvias la Conferencia Hidrográfica del Tajo (CHT) ha activado este miércoles el nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre las localidades de Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por el municipio de Titulcia.

Así lo recoge el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la CHT, que apunta que el río Jarama en ambos tramos supera levemente el umbral de nivel rojo. Además, incluye otros dos avisos naranjas y cuatro avisos amarillos más en la Comunidad de Madrid.

Ante esta situación, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se ha trasladado hasta la localidad de San Fernando de Henares para supervisar la instalación de una barrera provisional para proteger el Polideportivo Municipal ante un posible desbordamiento del río.

Estas instalaciones quedaron anegadas debido a la gran crecida del caudal del río Jarama por las intensas lluvias que cayeron en la Comunidad de Madrid en marzo del año pasado. El objetivo ahora pasa por "evitar que esta importante instalación vuelva a sufrir daños", según ha explicado Martín ante los medios de comunicación.

Barrera de prevención en San Fernando

Martín ha detallado que a lo largo de la tarde se van a ampliar las medidas de seguridad impulsadas por el Ayuntamiento de San Fernando de Henares con la instalación de 800 metros lineales de barrera par que, si como se prevé el nivel del cauce siga subiendo, se minimicen los daños en la medida de lo posible.

El delegado ha trasladado la disposición de las autoridades estatales, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente a la posible crecida de los ríos, más aún cuando se está procediendo a la liberación de aguas en presas del Canal de Isabel II para garantizar la seguridad de las instalaciones.

A pesar de todo, Martín ha trasladado un mensaje de tranquilidad y de confianza hacia las instituciones. "Vamos a seguir viendo como evoluciona la meteorología y también los desembalses que se realizan aguas arriba para garantizar la seguridad del conjunto de la red hidráulica", ha señalado.

Preguntado por la valoración de la Comunidad de Madrid, que ha señalado que durante la reunión con ayuntamientos y organismos, estos últimos han trasladado que no existe riesgo de "inundaciones graves" en la región; Martín ha respaldado este diagnóstico y ha abogado por seguir trabajando de forma conjunta en la prevención.

"En este momento, la valoración de la Comunidad de Madrid la hacemos nuestra, y por lo tanto vamos a seguir trabajando con todas las administraciones para velar para que, si se diera alguna situación complicada, pudiéramos responder de la mejor manera posible", ha apuntado.

El ayuntamiento toma medidas

Por su parte, el alcalde de San Fernando de Henares, Javier Corpa, ha reconocido cierta preocupación, si bien ha reconocido que el caudal del Jarama es menor que el registrado hace casi un año, cuando las lluvias de finales de marzo provocaron el desbordamiento del río y la inundación del polideportivo.

Desde el gobierno local han puesto en marcha algunas medidas, como la vigilancia y monitorización del cauce del río, especialmente a su paso por la zona más cercana al casco urbano, y ha reiterado el llamamiento del delegado del Gobierno a la prudencia.

"No estamos en el momento más grave, pero sí que es verdad que hay que estar vigilantes, puesto que el cauce del río Jarama ha crecido de una forma considerable en las últimas horas", ha remachado.