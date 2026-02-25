Patricia Martínez 25 FEB 2026 - 15:07h.

En 2022 el astro británico compartió una imagen de las conservas gallegas por primera vez

La empresa ubicada en Carril ha querido tener un detalle especial con él, como agradecimiento a su fidelidad

Compartir







Vilagarcía de Arousa, PontevedraEl exfutbolista británico David Beckham ha vuelto a caer, catando una vez más, y ya lleva varias, las que se han convertido probablemente en sus conservas favoritas.

El astro británico ha compartido este pasado martes en sus stories de Instagram una nueva imagen de una lata de sardinillas en aceite de oliva de Conservas Los Peperetes, una empresa de conservas gourmet con sede en Carril, en la ría de Arousa, de la que sin duda es fiel seguidor, a distancia.

Porque esta no es la primera vez que el exjugador del Manchester United y el Real Madrid comparte públicamente su gusto por las conservas gallegas. Su pasión por Los Peperetes se remonta a hace cuatro años. Fue en 2022 cuando compartió por primera vez imágenes de una de sus conservas. Y más tarde, repitió, primero desde los Alpes franceses y después desde su casa.

PUEDE INTERESARTE La reacción de las hijas de Andrés tras su detención por el caso Epstein

Con cada una de sus fotos, Los Peperetes se llevan "una nueva alegría", cuentan desde la marca, porque se refuerza su presencia internacional. Beckham cuenta con 90 millones de seguidores en Instagram, así que cada una de sus publicaciones se convierte inmediatamente en un altavoz global.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, los responsables de la marca gallega se lo han agradecido una vez más: “Queremos enviar nuestro más cálido agradecimiento a Sir David Beckham, un icono no solo en el mundo del deporte, sino también en el de la elegancia y el buen comer”, explican desde sus redes sociales. Y recuerdan que David Beckham ha compartido su pasión por nuestros productos con el mundo en varias ocasiones, “mostrando que los pequeños detalles y la calidad excepcional nunca pasan desapercibidos. Su confianza y apoyo continuos son el verdadero testimonio del lazo que une a personas extraordinarias con marcas con alma”, añaden.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Como agradecimiento a su fidelidad, la conservera gallega le ha hecho llegar un pequeño obsequio a través del restaurante ubicado en los Alpes, La Soucope, "nuestros amigos a los cuales agradecemos enormemente su colaboración" y donde el exfutbolista ha tenido la oportunidad de degustar las sardinillas gallegas en más de una ocasión.

Como recuerdan desde Carril, “cada post que David nos ha dedicado, no solo nos ha llenado de orgullo, sino que ha reforzado nuestro compromiso con la excelencia, la calidad y la autenticidad”. Pero tampoco se olvidan del resto de su comunidad, “cada uno de nuestros seguidores y clientes nos impulsan a seguir adelante, innovando y creciendo juntos. Este agradecimiento también va para vosotros, por ser parte de este maravilloso viaje y por elegirnos día tras día”.