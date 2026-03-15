El director de 'Sirat', Óliver Laxe, ha concedido una entrevista a 'Informativos Telecinco' en la que ha revelado cómo ha sido su camino hasta Hollywood

Yolanda Díaz, invitada en la gala de la 98 edición de los Premios Oscar: la vicepresidenta se reunirá con Oliver Laxe y el equipo de 'Sirat'

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Los ÁngelesLa ciudad de Los Ángeles ultima los preparativos para la gala de la 98 edición de los Premios Oscar. En 'Informativos Telecinco' hemos tenido la oportunidad de compartir esta recta final antes de la ceremonia de los Oscar con Óliver Laxe, director de 'Sirat', el largometraje español que compite en esta edición como Mejor Película Extranjera y Mejor Sonido.

Rosa Conde, periodista y reportera de 'Informativos Telecinco', ha tenido la oportunidad de hablar con el cineasta tan solo unas horas antes de que arranque esta ceremonia de galardones. "Hay directores que hacen películas y, otros, como Óliver Laxe que crean emociones, que trascienden. Él nos demuestra que, a veces, las historias más pequeñas pueden llegar a los lugares más grandes", comienza avanzando la reportera del informativo de Telecinco.

El viaje de Óliver Laxe hasta Hollywood

En su encuentro con 'Informativos Telecinco', Óliver Laxe ha definido como "vertiginoso" el viaje desde la pequeña aldea de Galicia donde se crio hasta Hollywood: "Quién lo diría, estoy muy contento. Es un ejemplo de que cuando tratas de ser honesto y tratas de hacer tu trabajo con pasión, con el corazón y con valentía... eso se premia".

Tras conocer las nominaciones el pasado enero, Laxe aseguraba que estaba "muy tranquilo", pese a que reconocía que en ambas categorías compite contra "dinosaurios". "¿Habéis visto las películas con las que competimos? ¿Sabéis el presupuesto que tienen esas pelis y la de gente que trabaja en ellas? Estamos compitiendo con esos dinosaurios, pero ya sabéis que los pequeños mamíferos sobreviven a los dinosaurios", aseguró en una rueda de prensa en el Edificio Telefónica (Madrid), tras seguir en directo desde ahí la nominación.

Laxe hizo extensiva la celebración a todo el cine español porque 'Sirat' es "sinónimo de que están haciendo muy bien las cosas a muchos niveles". "Hay mucha madurez, se está reconociendo fuera, hay mucha diversidad, es un ecosistema muy variado con películas y voces muy diferentes. Ojalá que nuestros compañeros consideren esto como un éxito de ellos porque totalmente lo es", sentenciaba.

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La 98 edición de los Premios Oscar

La cinta española compite en Mejor Película Internacional con la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho.

Aunque el largometraje de Laxe pasó el primer corte o 'shortlist' de los Oscar en cinco categorías -Mejor Película Internacional, Mejor Sonido, Mejor Música Original, Mejor Reparto y Mejor Fotografía-, finalmente solo optará a premio en las dos primeras.

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En Mejor Sonido, el trabajo de Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas compite con 'F1', 'Frankenstein', 'Una batalla tras otra' y 'Los pecadores'. 'Sirat' ha conseguido que sus tres sonidistas sean el primer equipo enteramente femenino de la historia nominadas al Oscar en Mejor Sonido.

Los premios se entregarán en el Dolby Theater de Los Ángeles, a los que optan como favoritos 'Los Pecadores' y 'Una batalla tras otra', con 16 y 13 candidaturas, respectivamente.

Así, en Mejor Película Internacional, se enfrenta a la iraní 'Un simple accidente' de Jafar Panahi, la noruega 'Valor sentimental' de Joachim Trier, la tunecina 'La voz de Hind' de Kaouther Ben Hania y 'El agente secreto', cinta brasileña dirigida por Kleber Mendonça Filho y protagonizada por Wagner Moura.