Patricia Martínez 24 MAR 2026 - 07:31h.

Manuel Ángel y Francisco prepararon la furgoneta para que aguantara el recorrido y la llenaron de ayuda

El raid solidario recorrió 2.600 kilómetros en seis etapas durante una semana

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MelónManuel Ángel tenía una furgoneta C15 medio destartalada y muchas ganas de aventuras. Este vecino de Melón, en Ourense, acabó “liando” a su amigo Francisco Javier Ces y ambos se embarcaron el pasado enero el C15 Raid solidario, que les llevó desde Melón hasta Marruecos. Fueron 2.600 kilómetros de aventura y solidaridad que difícilmente olvidarán.

“La iba a dar de baja”, recuerda Manuel Ángel, “porque estaba destartalada y le dije ¿por qué no buscamos alguna aventurilla y hacemos algo con ella? Y así encontramos este raid solidario”, recuerda Manuel, sobre cómo surgió el plan.

Para lanzarse a esta aventura, tuvieron que arreglar la furgoneta y prepararla para que soportara un trayecto como este. Para ello, pidieron ayuda a varias empresas y negocios de Melón y alrededores para prepararla y también para llenarla de ayuda, y encontraron muchos apoyos. Minera de Rocas, Os Bichoucos, y decenas de empresas de la comarca se apuntaron con ellos a esta aventura solidaria, junto con el Concello de Melón.

Seis etapas durante una semana donde les pasó "de todo"

El pasado 31 de enero se pusieron en marcha con una C15 llena de juguetes, ropa infantil, material escolar y hasta chuches y mucha ilusión. Fueron seis etapas durante una semana donde como recuerdan les pasó “de todo”. Atravesaron caminos, desierto y lagunas en la furgoneta. Un viaje que no fue nada fácil y donde tuvieron que remolcarlos en más de una ocasión.

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“Hubo muchos momentos buenos, y algunos malos, son momentos duros también porque te das cuenta lo privilegiados que somos, viendo cómo vive aquella gente”, reflexiona Manuel que también recuerda ahora ya con una sonrisa, los problemas: “nos quedamos enterrados miles de veces”, apunta.

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Su compañero de aventura, Francisco Ces, también se suma a la reflexión: "De España a Marruecos hay solo 13 kilómetros de distancia, pero cambia el mundo. No tiene nada que ver lo que encuentras”, recuerda.

Ambos llegaron hasta el Sáhara en su C15, repartiendo todo lo que llevaban entre quienes se iban encontrando. “Ves mucha pobreza, pero te echan una mano en lo que haga falta”, cuentan.

Estos dos aventureros ya piensan en repetir el próximo año

Una experiencia que ninguno de los dos va a olvidar fácilmente: “Fueron muchas emociones juntas, y al final éramos dos personas metidas todo el día en un coche, también aprendes sobre el autocontrol, hasta donde puedes llegar”, añaden recordando una aventura que parecía imposible para una C15. Pero la vieja furgoneta aguantó y está lista casi para repetir.

“Pues está lista para otra”, explica Manuel emocionado: “Hay que volver a prepararla, pero el año que viene volvemos, nos gustaría hacer algo con más gente y más coches”, anuncia, recordando una experiencia inolvidable, mientras ya piensan en la próxima aventura donde los acompañará su C15.