Artemis II muestra imágenes inéditas de la Vía Láctea

Durante el sobrevuelo lunar la tripulación del Artemis II pudo capturar imágenes de la Vía Láctea

La NASA difunde la primera imagen de la Tierra vista desde la cara oculta de la Luna: "La humanidad, desde el otro lado"

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Después de hacer historia, los astronautas del Artemis II ya están de regreso a la Tierra tras una misión lunar que les ha mantenido a más de 406.000 kilómetros, una distancia nunca antes alcanzada. En su viaje, la nave espacial Orion ha capturado imágenes, no solo de la cara oculta de la Luna, sino también imágenes de la Vía Láctea, una estampa que se ha compartido desde la NASA.

Durante el sobrevuelo lunar la tripulación capturó esta galaxia en una fotografía en la que se puede apreciar a la perfección el cúmulo de estrellas que conforman el paisaje espacial. La imagen fue tomada el pasado martes 7 de abril.

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Momentos históricos en el espacio

Después del eclipse del lunes 6 de abril y las imágenes compartidas por la NASA de la Vía Láctea, las fotos de la cara oculta de la Luna se unen al resto de imágenes que convierten esta misión Lunar en la más importante que se ha realizado hasta el momento.

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Mariana Martínez, doctora en Ciencias Planetarias, ya afirmaba que el Artemis II "está haciendo ciencia a tiempo real" y es que lo que está aportando esta misión es que ojos humanos hayan podido llegar a ver tres cráteres del lado oculto de la Luna.

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Por su parte la Casa Blanca, ya compartía también este momento histórico en sus redes sociales, demostrando una gran competencia en cuanto a la carrera espacial de EEUU frente a otras de altos recursos como la China.

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"La humanidad, desde el otro lado. Primera foto desde la cara oculta de la Luna. Capturada desde (la nave espacial) Orión mientras la Tierra se oculta tras el horizonte lunar", ha señalado en su perfil la Casa Blanca, que en cuestión de tres horas acumula 2,4 millones de visualizaciones.

Emoción a 400.000 kilómetros de la Tierra

Otro de los momentos más emocionantes y emotivos de la misión es la sorpresa que se hizo al comandante Reid Wiseman, con un homenaje sorpresa a su esposa, Carroll, a la que perdió hace cuatro años. Los cuatro tripulantes de la Orion han vivido un bonito momento a más de 400.000 kilómetros de distancia de la Tierra al nombrar un cráter con el nombre de la mujer, fallecida a causa de un cáncer cuando se preparaban para este viaje a la Luna.

"Nos gustaría llamarlo Carroll", dijo el especialista de la misión, Jeremy Hansen, con voz emocionada, mientras Wiseman se secaba las lágrimas. "Hace varios años, al comenzar este viaje, en nuestra unida familia de astronautas perdimos a un ser querido", dijo Hansen al Control de Misión en Houston, añadiendo que el cráter "está en un lugar realmente especial de la Luna". Lo describió como "un punto brillante en la superficie lunar que se puede ver desde la Tierra durante ciertas fases del ciclo lunar."