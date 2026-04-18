Patricia Martínez 18 ABR 2026 - 05:30h.

Desde el Conservatorio orensano animan a apuntarse a interpretar esta peculiar obra sobre dos ruedas

No es necesario llevar instrumentos ni tener conocimientos musicales, solo una bici con timbre

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Ourense Una bicicleta con timbre y ganas de vivir una experiencia única. Son los únicos requisitos necesarios para participar en una “macrosinfonía” sobre dos ruedas que recorrerá las calles de Ourense el próximo domingo 26 de abril.

La original propuesta llega desde el Conservatorio profesional de Música de la ciudad, y especialmente de uno de sus profesores más activos, Emilio Vázquez, amante también de las dos ruedas. “Un día iba en bicicleta, porque soy aficionado a las rutas, e iba canturreando y como conozco la pieza, se me ocurrió hacer algo así en Ourense”, cuenta. Lo propuso en el Conservatorio, pidieron los permisos necesarios y la iniciativa está en marcha y con fecha en el calendario: el próximo domingo 26 de abril las calles del centro de Ourense serán el escenario de una performance musical muy especial. “Es un teatro musical llevado a la calle”, explica Emilio.

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La pieza en cuestión es “Eine Brise” (Una brisa) creada por el compositor argentino-alemán Mauricio Kagel, en 1996 y que se ha interpretado menos de veinte ocasiones en todo el planeta, cuenta Emilio, una de ellas en Pontevedra hace más de una década.

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La interpretación supone una puesta en escena musical y en movimiento y se pueden apuntar personas desde los ocho años de edad, y no son necesarios conocimientos de música, ni llevar instrumentos, solo una bicicleta “con timbre” ya que habrá que hacerlos sonar en alguno de los cuatro puntos habilitados para ello, recuerda el profesor y organizador del evento.

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En el recorrido, convertido en una performance músico-teatral está previsto que, según la idea original de la obra, 111 ciclistas recorran varias calles del centro la ciudad, haciendo sonidos, voces o diferentes sonidos, y tocando el timbre de las bicicletas. Aunque la pieza tenga un toque humorístico, el profesor recuerda que “esto es un concierto”. El profesor avanza que en los próximos días explicarán con más detalle como será el recorrido al que anima a apuntarse a todo el que quiera, aunque las inscripciones a través del formulario ya han sido cerradas.

La obra original está pensada para 111 ciclistas

Los ciclistas saldrán de la Subdelegación del gobierno. Y los organizadores invitan a todo el que el que se anime a apuntarse al plan, aunque sean menos o más de los 111 propuestos por el compositor, ya que Kagel especificó en su momento ese número de intérpretes de la pieza en homenaje al Opus 111 de Beethoven, la última sonata que compuso para piano. Pero en Ourense, adelanta el profesor Vázquez, no serán tan estrictos con la cifra. “Los estudiantes del conservatorio también se están animando”, cuenta Emilio que abre la invitación a todo el que tenga ganas de vivir una experiencia única.

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Una orquesta de rock para acercar la música a la ciudad

El plan de la "macrosinfonía en bicicleta" no es el único desarrollado por este profesor de saxofón, empeñado en acercar la música a la ciudad y quitarle la estola de "seriedad o aburrimiento que a veces tiene para algunos". Emilio Vázquez es el creador también de la “Wind Rock Band” del conservatorio orensano, una banda de donde además de los instrumentos de viento, han sumado voces y guitarras eléctricas, y donde suenan Metallica o AC DC, con la que intenta modernizar la imagen del conservatorio y “abrirlo a la ciudad”. La performance de "Eine Brise" es una propuesta más para llevar la música "fuera de las paredes del conservatorio".