Iván Sevilla 27 MAY 2026 - 18:30h.

El Ayuntamiento de Rianxo busca "prevenir, corregir y, en determinados casos, sancionar las conductas incívicas" en el pueblo

Entre las prohibiciones más llamativas en la vía pública está no derramar agua sucia ni lavar o reparar vehículos

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A CoruñaEl Ayuntamiento de Rianxo (A Coruña) ya está harto de los incívicos que hay por el pueblo y, por eso, quiere ponerles freno con una ordenanza de convivencia. En ella se prohíbe escupir, orinar o cortar ramas en las calles.

Aunque la normativa municipal todavía no está en vigor, la idea es que se apruebe próximamente. De momento, el borrador de la propuesta ya ha salido a consulta pública para mejorar la participación ciudadana en ella.

Los vecinos y las organizaciones más representativas afectadas por la futura norma pueden opinar sobre lo que recoge. El objetivo del consistorio es "prevenir, corregir y, en determinados casos, sancionar las conductas incívicas".

"No es infrecuente que cualquiera se tope en su día a día con situaciones contrarias al interés general", ha lamentado el Gobierno local, que añade que son "situaciones perturbadoras y que, en algunos casos, supone un perjuicio para las arcas municipales".

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Cree que la ordenanza servirá como "elemento disuasorio para las personas" que cometen estos actos que la Policía Local ha ido detectando en los últimos años en distintos puntos del municipio.

Se refiere, en concreto, a actuaciones que causan molestias personales y sociales, tales como generar daños, dejar suciedad o usar mal las vías y espacios públicos de Rianxo.

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Prohibiciones expresas: de aguas sucias a dañar la naturaleza

Entre las prohibiciones expresas que incluye el borrador de la normativa leemos derramar cualquier tipo de agua sucia en las calles (salvo que se haga a través de la red de saneamiento) o verter residuos industriales líquidos o sólidos.

Tampoco se podrá abandonar muebles, enseres o animales muertos y se castigará no recoger las deposiciones de las mascotas de los vecinos en zonas públicas, paseos o jardines.

El lavado y la reparación de vehículos también aparece en este apartado del documento como prohibido. Subirse a árboles o perjudicar a las plantaciones de cualquier forma igualmente se recoge aquí.

Acerca de otras normas de conducta, se prohíbe defecar, orinar o escupir en espacios públicos, sobre todo concurridos por ciudadanos. Como mercados de alimentos, monumentos o edificios catalogados como protegidos.

Sobre la degradación visual del entorno urbano, el consistorio quiere impedir que se haga todo tipo de grafiti, pintura o garabato en elementos interiores o exteriores de infraestructuras, equipamientos, mobiliario y transportes públicos.

En esta misma categoría se incluye la prohibición de colocar carteles o adhesivos publicitarios fuera de los puntos habilitados expresamente para ello. Los repartidores no podrán dejar folletos de propaganda en espacios municipales.

Ni tampoco pegarlos o colocarlos fuera de los portales de edificios ni en contenedores, farolas u otro tipo de estructuras similares. Las empresas anunciadoras siempre serán las responsables de estas infracciones.

Infracciones graves con hasta 1.500 euros de sanción

La Policía Local será la que se encargue de velar por el cumplimiento de lo que establece la ordenanza, cuyo borrador recoge muchas más conductas o actos prohibidos.

De todos ellos, las infracciones consideradas graves son las pintadas en bienes privados o públicos y el vertido de residuos en la red de sumideros o en la calle, que dificulten el paso o supongan un riesgo para la salud.

Además de disparar artículos pirotécnicos sin autorización, incendiar desperdicios o escombros, no recoger las heces de las mascotas y la reiteración tres veces de infracciones catalogadas como leves.

Las sanciones que se podrán aplicar a los responsables o autores de estos hechos van desde los 750 a los 1.500 euros, tal y como se especifica.

Infracciones muy graves con multas de hasta 3.000 euros

Entre las muy graves, el documento detalla perturbar la convivencia y tranquilidad de vecinos, deteriorar de forma importante instalaciones de los servicios públicos e impedir su normal funcionamiento.

Así como también bloquear el tránsito peatonal o de vehículos en paseos, aceras y carreteras o arrancar partes de árboles en calles o jardines. Si se reincide tres veces en infracciones graves, pasará a ser de esta categoría.

Aquí las multas pueden alcanzar los 3.000 euros, en función del daño causado. Si las acciones las cometen varias personas, todas ellas responderán de forma solidaria.