Patricia Martínez 06 JUN 2026 - 20:23h.

Cerca de 2.500 fotografías urbanas se presentaron al certamen que busca captar momentos

Jorge Lens ha recorrido ciudades de medio mundo captando momentos e instantes urbanos

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VigoUn fotomatón y unas piernas asomando. Al lado, el reflejo de una mujer en el espejo. La imagen, tomada en A Coruña, a pocos metros del Coliseum, minutos previos a la celebración del concierto de Rigoberta Bandini en junio de 2025 es obra del fotógrafo y profesor universitario vigués Jorge Lens.

La fotografía es una de las cuatro ganadoras del certamen "RecorridosUrbanosPHE26", promovido por el festival PhotoEspaña junto con la cadena hotelera One Shots Hotels. La convocatoria buscaba fotografías realizadas en entornos urbanos, y reunió cerca de 2.500 fotografías en su quinta edición, promovida desde Instagram.

Un jurado integrado por el equipo artístico de PhotoEspaña, un representante de la cadena hotelera y el fotógrafo Matías Costa, como profesional independiente, seleccionó las diez imágenes finalistas, que integrarán una exposición colectiva en Sevilla dentro de la programación del festival, así como las cuatro imágenes ganadoras. Entre ellas se encuentra la realizada por Lens, quien tiene en la fotografía urbana una de las líneas centrales de su trabajo y que ya había sido finalista de este certamen en su anterior edición.

Jorge Lens, que no se mueve sin su cámara, se define como un “fotógrafo de calle”. La fotografía urbana es su pasión, además de la docencia, en la Facultad de Comunicación en la Universidad de Vigo. “Lo que nos diferencia de los demás es la mirada periférica”, cuenta sobre esa especial mirada urbana, “es estar pendiente de todo lo que pasa alrededor, como el media punta de un equipo de fútbol, que sabe casi sin estar mirando, por donde le va a venir el pase bueno, como le cuento a mis alumnos en clase”, explica.

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Lens ha captado momentos cotidianos, instantes y pequeñas historias en ciudades de todo el mundo, y en sus últimos viajes se ha traído momentos y detalles de Nicaragua, República Dominicana o Marruecos.

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Sobre la foto ganadora, recuerda que descubrió el fotomatón en medio de un entorno casi industrial, “era un poco surrealista, y había una persona haciéndose fotos, esperé a que pasara alguien y se reflejara en el espejo”, explica.

Un premio que es un impulso "para seguir creyendo en la fotografía"

Como "un impulso para seguir creyendo en la fotografía en esta época de tanta inteligencia artificial" recibe el fotógrafo gallego este reconocimiento. El fotógrafo y docente pone de relieve la "ilusión" que implica "ver que en cierto el modo el tiempo es reconocido", en una iniciativa promovida por un festival en el que se incluyen cada año un amplio abanico de exposiciones en diferentes puntos de España.

Presentado por la organización como "uno de los grandes acontecimientos de fotografía y artes visuales del mundo", PhotoEspaña ha promovido el desarrollo de más de 2.000 exposiciones en sus 28 años de historia. De ahí que, además de un premio que tiene una dotación económica de 500 euros, Lens ponga en valor "la ilusión" que supone formar parte de una exposición insertada en la programación de la edición de 2026 de este festival y que podrá verse entre el 3 de junio y el 13 de septiembre en el hotel One Shot Conde Torrejón en Sevilla.

Se trata además de la segunda ocasión en la que una de sus fotografías forma parte de las exposiciones resultado de un certamen de lo que ya fue finalista en 2025 y que, reconoce, "para la gente que hacemos fotografía de calle tiene bastante relevancia". Centrada en la "entorno urbano, entendido en el sentido más amplio y abstracto", se trata de una convocatoria abierta a fotografías que reflejen "cualquier aspecto de las ciudades", desde elementos arquitectónicos y "rincones únicos o singulares", hasta "situaciones, personas o visiones de conjunto", según señalan desde la organización.