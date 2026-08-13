Puri Ruiz 13 AGO 2026 - 07:15h.

La economista, que el año pasado se separó de Gavin Bonnar, el padre de su hija pequeña, vive entregada a su trabajo, centrado en la labor social y humanitaria

Los vecinos de Telma Ortiz confirman que lleva un año separada y sin vivir en su casa de la Moraleja

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Después de un 2025 un tanto complicado en lo sentimental, debido a su separación del abogado irlandés Gavin Bonnar, Telma Ortiz Rocasolano ha vuelto a formar parte de un acto público en el que ha puesto el foco en la ayuda humanitaria. Fue en la gala Starlite que se celebra en Marbella todos los veranos. Allí, la hermana de la reina desgranó las recientes catástrofes humanas que sacuden al mundo, desde terremotos hasta guerras pasando por genocidios. Lo hizo, claro está, desde su experiencia en el entorno que tanto conoce y al que ha consagrado, como ella misma explicaba en su discurso, catorce años. Te contamos toda la trayectoria personal y profesional de Telma y cómo vive en la actualidad.

Una economista entregada a la ayuda a los demás

Si la reina Letizia concluyó sus estudios de Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid, Telma hizo lo propio como economista en la Universidad de Barcelona. Después, obtuvo un posgrado en Economía Internacional y un máster en Administración de Empresas y Marketing. Sin embargo, su labor se ha centrado en el ámbito de lo social. Durante más de una década fue cooperante sobre el terreno de diversas organizaciones, como Médicos sin Fronteras, Naciones Unidas o la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). También trabajó sobre el terreno para la Cruz Roja: allí conoció a Enrique Martín Llop, delegado entonces de la mencionada ONG en Filipinas y padre de su hija mayor, Amanda.

Precisamente de muchas de estas acciones le viene su fuerte vínculo con América del Sur, donde ha desarrollado gran parte de su labor. Hasta 2025 fue directora de globalización y relaciones multilaterales del CEAPI (Consejo Empresarial Alianza con Iberoamérica), al que sigue vinculada: su amiga Núria Vilanova es presidenta de dicha organización. El CEAPI es una suerte de ‘think tank’ formado por más de 300 presidentes de importantes empresas de América Latina.

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Movida por esa vocación altruista, Telma también fue fichada en la primavera de 2022 por Concordia, una organización sin ánimo de lucro dedicada, según su web, “a fomentar, elevar y mantener activamente las asociaciones intersectoriales para el impacto social”, con el objetivo de ampliar su red de influencia.

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Del ballet a su ocupación actual

Antes de este brillante currículum, Telma tenía una vocación artística muy clara: fue, años atrás, bailarina profesional de ballet; sin embargo, su faceta filantrópica ha terminado llevándola por distintos cargos institucionales y empresariales en los que se desenvuelve con facilidad gracias, en parte, a su habilidad para establecer vínculos, pero también a su enorme conocimiento de distintos idiomas. Y es que la hermana de la reina, además del castellano, maneja con fluidez catalán, francés, inglés, italiano y portugués. Y, por si fuera poco, tiene nociones de árabe. De ahí que haya sido capaz de liderar proyectos sociales, dentro del ámbito económico (gestión de la planificación financiera) en operaciones de crisis por todo el mundo: África, Asia, Europa, Oriente Medio, Sudamérica… También fue subdirectora de Relaciones Internacionales en el Ayuntamiento de Barcelona.

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Su labor en CEAPI antes mencionada fue la causa directa de que haya recalado en el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), donde actualmente y desde 2025 ejerce como asesora sénior de la gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales. El CAF está fuertemente comprometido a apoyar e impulsar el bienestar de los países de esta región del mundo. En calidad de representante del CAF acudió a la reciente gala de Starlite: allí, y junto a su compañero Alfonso Cisneros, volvió a dar una lección de compromiso con los más necesitados: en este caso, los venezolanos afectados por los terremotos del pasado junio.

¿Y en lo afectivo? Pues, después de la relación con Bonnar iniciada en 2019 y de la que nació su hija Erin, no se ha vuelto a conocer pareja alguna a Telma, que vive una vida discreta centrada en su familia y en su trabajo. Antes, y después de la ruptura con Martín Llop, estuvo casada con el empresario Jaime del Burgo entre los años 2012 y 2016.