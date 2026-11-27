Llevar la ropa adecuada puede retrasar el encendido de la calefacción entre dos y cuatro semanas cada otoño

Encender la calefacción demasiado pronto puede salir caro: los expertos recomiendan hacerlo a partir de cierta temperatura exterior

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Un jersey grueso, unos pantalones largos, unos calcetines de invierno y unas zapatillas cerradas. Ese es el equipamiento doméstico que puede retrasar el encendido de la calefacción entre dos y cuatro semanas cada otoño, con un ahorro de entre 100 y 120 euros para los cinco meses de temporada fría. La cifra sale de aplicar el dato del IDAE sobre incremento del consumo por cada grado adicional del termostato, un 7% de media, a las facturas típicas de calefacción de octubre a marzo en un hogar tipo.

El IDAE lo formula así: una temperatura de 21ºC con ropa adecuada es suficiente para mantener el confort de una vivienda. Cuando el propietario pretende alcanzar ese confort en pantalones cortos, camiseta de manga corta y descalzo dentro de casa, la caldera debe compensar hasta cuatro o cinco grados de aislamiento térmico que la ropa habría aportado gratis. Ese sobreesfuerzo va directo cada mes a la factura sin que se asocie su sobrecoste con su propio vestuario.

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La escala clo y qué aporta cada prenda

La norma internacional ISO 7730 mide el aislamiento de la ropa en una unidad llamada "clo". Una persona desnuda tiene 0 clo. Un atuendo típico de verano aporta 0,5 clo. Un traje completo alcanza 1 clo. Un uniforme militar de invierno llega a 1,5 clo. La norma española NTP 779 del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo recomienda 0,5 clo para verano y 1 clo para invierno como configuración óptima.

Los valores por prenda están también establecidos. Un jersey de manga larga suma entre 0,20 y 0,40 clo. Unos pantalones largos añaden entre 0,25 y 0,35 clo. Una camiseta interior 0,10 clo. Una camisa gruesa 0,25 clo. Los calcetines de invierno suman hasta 0,10 clo. Las zapatillas cerradas aíslan los pies del suelo frío, una de las causas más frecuentes de sensación de frío en el hogar durante el entretiempo.

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Sumar estas prendas permite superar el 1 clo recomendado para invierno sin esfuerzo. Con ese atuendo, la temperatura de consigna del termostato puede fijarse en 19 o 20 grados en lugar de en 22 o 23 sin pérdida real de bienestar. Cada uno de esos dos o tres grados menos representa entre el 7% y el 21% de reducción del consumo de calefacción según el propio IDAE.

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Cómo aplicarlo desde el primer frío de octubre

Para llevarlo a cabo no hay más que revisar el vestuario antes del primer encendido de la temporada. Sustituir la camiseta de tirantes por una de manga larga. Añadir un jersey de lana, forro polar o algodón grueso. Cambiar los pantalones cortos por unos largos. Reemplazar los pies descalzos por calcetines de invierno y zapatillas cerradas. Incorporar una manta ligera al sofá para los momentos de reposo prolongado, cuando el cuerpo genera menos calor propio.

Un matiz nocturno completa la ecuación. Durante el sueño, la temperatura corporal desciende por sí sola, y el edredón, la manta y las sábanas suman varias unidades clo al aislamiento del cuerpo. El IDAE recomienda bajar el termostato a 15 o 17 grados durante la noche o directamente apagarlo. Muchos hogares mantienen la calefacción a 20 grados durante toda la noche por rutina, con un sobrecoste que no supone un beneficio real para el ocupante dormido bajo dos capas de manta.

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La secuencia para instalar el hábito es directa. Revisar el armario de invierno antes de octubre. Poner al alcance las zapatillas cerradas y los calcetines gruesos. Aparcar los pantalones cortos de estar por casa hasta la próxima primavera. Colocar una manta al lado del sofá. Y comprobar día a día hasta cuándo se puede aguantar sin encender la calefacción con el vestuario correcto puesto. Muchos años, la fecha real del primer encendido termina cayendo bien entrado noviembre, no a mediados de octubre como marca la costumbre.