Marta Egea 27 NOV 2026 - 06:15h.

La raza, el tipo de pelaje, el tamaño y la constitución corporal van a determinar en buena media la capacidad del perro para conservar el calor durante los paseos

La normativa española es clara: un perro solo puede permanecer unas determinadas horas al día sin compañía

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MadridCuando llega el frío, los abrigos para perros vuelven a hacer su aparición por las calles. Jerséis, impermeables, chaquetas acolchadas e incluso prendas que cubren prácticamente todo el cuerpo se han convertido en accesorios habituales durante los paseos en otoño e invierno.

Pero, ¿realmente necesitan abrigo todos los perros cuando bajan las temperaturas? La respuesta es no. Aunque se tiende a hablar del frío como si afectara de la misma forma a cualquier animal, las diferencias entre perros son enormes. La raza y, especialmente, el tipo de pelaje, el tamaño y la composición corporal influyen considerablemente en su capacidad para conservar el calor.

Tener pelo no significa estar protegido del frío

Una de las ideas más extendidas es que todos los perros llevan incorporado su propio abrigo por su pelaje. La realidad es que ese abrigo natural puede ser muy distinto dependiendo del animal. Algunas razas poseen un manto denso y una capa interna de pelo que proporciona un aislamiento considerable frente a las bajas temperaturas, como puede ser el caso de perros como el husky siberiano o el malamute de Alaska.

Para un perro adulto, sano, activo y con este tipo de pelaje, añadir una gruesa chaqueta durante un paseo normal con temperaturas moderadamente bajas puede resultar completamente innecesario.

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En el extremo contrario encontraríamos a los animales con pelo muy fino, corto o prácticamente inexistente. Aquí el abrigo dejaría de ser simplemente un complemento. Sería el caso de galgos y whippets. Su pelo corto proporciona relativamente poca protección y, además, presentan una constitución muy delgada y poca grasa corporal. Esa combinación hace que puedan perder calor con mayor facilidad.

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Los perros pequeños también pierden calor más rápidamente

El tamaño sí tiene importancia, aunque no sea el único criterio. Los perros pequeños presentan una mayor relación entre superficie corporal y volumen, lo que hace que puedan perder calor más rápidamente que animales grandes. Por eso, las razas pequeñas como el chihuahua aparecen habitualmente entre las que pueden beneficiarse de un abrigo durante los días fríos.

Si a un tamaño reducido se le añade un pelaje corto y fino, la capacidad de conservar el calor disminuye aún más. Aunque eso no quiere decir que todos los perros pequeños deban salir vestidos desde el comienzo del otoño, no tiene nada que ver el pelaje de un chihuahua con el de un pomerania.

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Los perros sin pelo son un caso especialmente claro

En razas sin pelo la situación resulta mucho más evidente. Perros como el xoloitzcuintle, el crestado chino o el american hairless terrier carecen de buena parte del aislamiento natural que proporciona el manto, por lo que se recomienda protegerlos cuando salen al exterior con temperaturas frías.

En estos animales hay que tener en cuenta que su piel queda directamente expuesta a las condiciones ambientales. Por tanto, un abrigo correctamente adaptado puede tener una función muy clara y no simplemente estética.

La edad también cambia las reglas

Dos perros de la misma raza pueden necesitar medidas distintas. Los cachorros y los perros mayores pueden tener más dificultades para regular correctamente su temperatura corporal que un adulto sano. Debido a ello, se recomienda prestar especial atención a los perros muy jóvenes, mayores, con bajo peso o enfermos porque pueden sentir el frío más rápidamente.

Por eso, un perro que durante toda su vida ha paseado perfectamente sin abrigo puede empezar a beneficiarse de él cuando envejezca. También deben valorarse enfermedades crónicas, problemas articulares y una condición corporal muy baja. Al final, es el propio perro quien finalmente va a determinar sus propias necesidades.

El frío seco no es igual que frío, lluvia y viento

Mirar únicamente la temperatura del móvil tampoco permite decidir si hace falta abrigo. No son los mismos cinco grados de un día seco y sin viento que los de un día lluvioso y con viento. La humedad es especialmente importante, ya que un perro mojado puede enfriarse más fácilmente. Por eso, incluso algunos animales que toleran razonablemente bien las bajas temperaturas pueden beneficiarse de una capa impermeable cuando el tiempo es frío y lluvioso.

También hay que pensar en el tiempo que estarán fuera. Un paseo rápido alrededor de casa no supone la misma exposición que pasar varias horas haciendo una ruta por la montaña. Además, la actividad también cuenta: un perro que corre y juega puede generar más calor que otro que está parado durante mucho tiempo.

El abrigo también debe utilizarse correctamente

Cuando un perro necesita abrigo, no sirve cualquier prenda. Debe permitir mover libremente las patas y el cuello, no comprimir el pecho y mantenerse correctamente colocado durante el paseo. Una prenda demasiado ajustada puede producir molestias y rozaduras. Una demasiado grande puede moverse, engancharse o dificultar el movimiento.

También hay que vigilar el exceso de calor. La mayoría de los perros no necesitan llevar abrigo dentro de viviendas con calefacción y podrían calentarse demasiado. El objetivo no es vestirlos permanentemente durante todo el invierno, sino darles protección adicional cuando las condiciones climáticas realmente lo justifiquen.