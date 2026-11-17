Raquel Noya Pontevedra, 17 NOV 2026 - 05:30h.

El ciclista de O Grove ya ha recorrido 3.400 kilómetros en 29 días y atraviesa Francia con otros tantos por delante para completar su desafío solidario

La iniciativa 'Kilómetros que sanan' busca recaudar fondos para Anedia Galicia y dar visibilidad a los niños y jóvenes que conviven con la diabetes.

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Más de 3.400 kilómetros, nueve países recorridos y casi un mes lejos de casa. Juan Prieto Cacabelos, conocido como Pichi, ha convertido una vez más su bicicleta en una herramienta de solidaridad. El ciclista de O Grove (Pontevedra) avanza por Europa con un objetivo: completar una travesía de 6.000 kilómetros desde Rumanía hasta Galicia para ayudar a visibilizar la diabetes y recaudar fondos para los niños y jóvenes que conviven con esta enfermedad.

Su iniciativa, bautizada como 'Kilómetros que sanan', ha alcanzado ya su ecuador. Después de 29 días de pedaleo y 3.400 kilómetros recorridos, Pichi ya circula por Francia, el noveno país de una aventura que le ha llevado a cruzar Rumanía, Bulgaria, Serbia, Hungría, Eslovaquia, Austria, Alemania y Suiza. "Voy fantásticamente bien", asegura a Informativos Telecinco, "aunque la lluvia me está pegando duro", confiesa sin perder ni un ápice de optimismo.

Todavía le queda una distancia similar hasta regresar a O Grove, pero el ciclista continúa avanzando pese al cansancio, las dificultades meteorológicas, las carreteras complicadas y las barreras del idioma. Una experiencia que comparte con sus seguidores en redes sociales, mostrando los paisajes y las localidades que encuentra durante el recorrido. "Me ha sorprendido mucho la generosidad y la hospitalidad de la gente rumana, me trataron de maravilla en todos los sitios en los que estuve", dice como anécdota, "y me maravilla pedalear por las carreteras de Francia", añade.

Una ruta europea con un objetivo solidario

Detrás de los miles de kilómetros que acumula Pichi hay una causa concreta. En esta ocasión, los fondos que consiga recaudar irán destinados a la Asociación de Nenos e Xente Nova con Diabete de Galicia (Anedia), con sede en Pontevedra, que trabaja para apoyar a los menores y jóvenes con diabetes y a sus familias.

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La campaña pretende aprovechar la repercusión del viaje para acercar la realidad de esta enfermedad a más personas y conseguir recursos para la asociación. Quienes quieran colaborar pueden hacerlo a través de la plataforma de micromecenazgo Mi Grano de Arena, en la campaña 'Kilómetros que sanan', o mediante una aportación a la cuenta habilitada en CaixaBank con el mismo concepto.

La travesía comenzó en Rumanía, junto al mar Negro, y tiene como destino final O Grove, en la costa gallega. Desde entonces, Pichi ha ido sumando fronteras y kilómetros, atravesando algunos de los paisajes más representativos de Europa central.

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De los paisajes del Danubio a las carreteras francesas

Uno de los tramos más destacados de su aventura ha sido el recorrido por Alemania. Tras abandonar Austria por Schlögen, donde pudo contemplar el espectacular meandro del Danubio, el ciclista entró en territorio alemán por Deggendorf, conocida como la puerta de acceso al Bosque Bávaro.

Durante los últimos días también ha pasado por diferentes localidades de Baden-Wurtemberg y Baviera, como Tuttlingen, Riedlingen, Ehingen, Höchstädt an der Donau y Bad Gögging. En su itinerario ha descubierto desde pequeñas ciudades históricas hasta destinos termales y núcleos industriales como Ingolstadt.

Ahora, con Francia ya bajo sus ruedas, Pichi afronta la segunda mitad de un desafío que vuelve a demostrar su compromiso con las causas sociales. No es la primera vez que emprende una aventura de estas características. Hace aproximadamente un año protagonizó 'Pedaladas contra el alzhéimer', otro recorrido solidario con el que buscó recaudar fondos y dar visibilidad a las personas afectadas por esta enfermedad.

Esta vez, el destino es el mismo de siempre: regresar a casa, a la villa costera de O Grove. Pero el verdadero objetivo de sus pedaladas está mucho más allá de la meta, intentando contribuir con cada kilómetro a mejorar la vida de los niños y jóvenes con diabetes.