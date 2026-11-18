Raquel Noya Ourense, 18 NOV 2026 - 18:30h.

El proyecto Gexpoctep, dotado con 2,2 millones de euros, busca combinar la prevención del fuego con nuevas oportunidades para la ganadería extensiva

Investigadores del campus de Ourense probarán drones, collares GPS y sensores para dirigir el pastoreo y reducir la vegetación que alimenta los incendios

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La tecnología puede convertirse en una aliada inesperada para cuidar el monte gallego. En la Sierra del Xurés, investigadores del campus de Ourense trabajan en un proyecto que pretende utilizar drones, collares GPS y sensores inteligentes para mejorar el pastoreo, reducir la vegetación que alimenta los incendios y dar un nuevo impulso a la ganadería extensiva.

El objetivo es que el ganado ayude a prevenir los incendios forestales mientras se recupera la actividad económica del rural. Para conseguirlo, la Universidade de Vigo participa en Gexpoctep, una iniciativa de cooperación entre Galicia y el norte de Portugal que cuenta con una financiación de 2,2 millones de euros y que se desarrollará hasta finales de 2028 en la Reserva de la Biosfera Transfronteriza Gerês-Xurés.

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El proyecto permitirá aplicar tecnologías que hasta ahora se utilizaban principalmente en otros ámbitos, como la navegación por satélite, la inteligencia artificial o los sistemas de observación aérea, a la gestión de las explotaciones ganaderas y del territorio.

El ganado, un aliado contra el fuego

Detrás de esta iniciativa está la necesidad de encontrar nuevas fórmulas para mantener los montes cuidados y evitar que la vegetación se acumule sin control. La ganadería extensiva puede desempeñar un papel importante en esta tarea, ya que los animales contribuyen a consumir parte de la biomasa vegetal que, en determinadas condiciones, facilita la propagación de los incendios.

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La propuesta pasa por impulsar un sistema de pastoreo dirigido que permita llevar a los animales hasta las zonas donde su presencia resulte más beneficiosa. Para ello, el equipo Aerospace and Transportation Systems Laboratory (Aerolab), integrado en el Instituto de Física e Ciencias Aeroespaciais da Universidade de Vigo, pondrá sus conocimientos tecnológicos al servicio del proyecto.

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Los investigadores Higinio González y Fernando Veiga coordinarán la participación universitaria desde la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo del campus de Ourense.

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Drones para estudiar los pastos y collares para controlar al ganado

El trabajo se apoyará en tres herramientas que permitirán conocer mejor el estado del terreno y gestionar los movimientos de los animales.

Una de ellas será la instalación de cercados virtuales mediante collares GPS. Estos dispositivos permitirán conocer dónde se encuentra cada animal y controlar sus desplazamientos sin tener que construir cerramientos físicos. De esta manera, los ganaderos podrán organizar las zonas de pastoreo con mayor precisión.

También se utilizarán drones con cámaras multiespectrales y térmicas, capaces de sobrevolar las explotaciones para analizar la calidad de los pastos y estimar la cantidad de vegetación disponible. A esta información se sumarán los datos recogidos por sensores instalados en el terreno que medirán parámetros como la humedad y la temperatura del suelo.

Toda esa información se incorporará a sistemas de información geográfica para facilitar la planificación de las explotaciones y ayudar a tomar decisiones sobre el aprovechamiento de los recursos naturales.

Las tecnologías se pondrán a prueba en explotaciones piloto de vacuno y equino con razas autóctonas. Entre ellas figuran las vacas cachena y barrosá y los caballos de las razas puraga y garrano.

Recuperar la actividad económica del rural

La prevención de los incendios es uno de los grandes objetivos de Gexpoctep, pero no el único. La iniciativa también pretende mejorar la rentabilidad de las explotaciones y favorecer la continuidad de una actividad ganadera que resulta fundamental para conservar el paisaje y mantener vivos los territorios rurales.

En este sentido, otra de las líneas de trabajo será poner en valor las razas autóctonas y los productos que se obtienen de ellas. El proyecto contempla impulsar la colaboración entre investigadores, ganaderos y administraciones, además de explorar nuevas posibilidades económicas relacionadas con el turismo gastronómico.

La iniciativa cuenta con un presupuesto de 2,2 millones de euros y está financiada en un 75 % por el Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, dentro del programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

El consorcio está encabezado por la Fundación Centro Tecnolóxico da Carne y reúne a instituciones de ambos lados de la frontera. Por parte gallega participan, además de la Universidade de Vigo, el GDR 10, Mareterra Conservas y la Consellería do Medio Rural. Desde Portugal se incorporan la Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, la CCDR Norte y varias entidades vinculadas al sector agroganadero y a la conservación de la naturaleza.

Con esta colaboración, los investigadores del campus de Ourense buscan demostrar que la innovación tecnológica también puede tener un impacto directo sobre el territorio: ayudar a mantener los montes, reducir el riesgo de incendios y abrir nuevas oportunidades para quienes viven y trabajan en el rural.