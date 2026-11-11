Raquel Noya A Coruña, 11 NOV 2026 - 06:30h.

Esta raza autóctona gallega ha ganado popularidad y cada año nacen unos 120 perros, aunque la demanda supera la capacidad de cría

La USC ha desarrollado una herramienta genética para garantizar su pureza y evitar cruces indeseados

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La ciencia ha encontrado la huella genética que distingue al can de palleiro de otras razas, un descubrimiento de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) que, entre otras cosas, va a permitir proteger la identidad y reforzar la recuperación de una raza autóctona de Galicia que estuvo en peligro de extinción. Como ya contamos días atrás en este mismo medio, este avance llega en un momento especialmente importante para el pastor gallego: su popularidad no deja de crecer y conseguir un cachorro puede exigir ahora más de un año de espera.

Xosé Manuel Vales, tesorero del Club de Raza Can de Palleiro y propietario de una pareja de canes, explica a Informativos Telecinco que, debido al incremento de la demanda de estos ejemplares, han tenido que poner un aviso en la web advirtiendo del elevado tiempo de espera que hay en la actualidad por un cachorro, y explica: “El que lo quiere de verdad, espera”.

La recuperación de esta raza, que hace poco más de dos décadas apenas contaba con un centenar de ejemplares documentados, ha permitido alcanzar actualmente los 2.400 perros registrados en Galicia. Sin embargo, el aumento del interés por estos animales no ha ido acompañado de un crecimiento equivalente de los nacimientos. Cada año llegan al mundo alrededor de 120 nuevos ejemplares, todos ellos con un destino previsto antes incluso de nacer.

“Mucha gente quiere este tipo de perros pero no hay camadas suficientes”, explica Xosé Manuel Vales, tesorero del Club Raza Can de Palleiro, que añade que su cría está muy controlada y según su opinión, “lo ideal es que cada perra tenga cuatro camadas como mucho”, expone, de ahí la falta de ejemplares.

Hasta año y medio para conseguir un cachorro

Vales explica que la espera depende principalmente del sexo y del color del animal. Los ejemplares de capa marela, de tonalidad amarillenta, suelen tener una demora de entre ocho meses y un año. En el caso de los alobados, de color amarronado, supera los doce meses. Los negros son todavía más difíciles de conseguir, debido a que hay menos ejemplares reproductores disponibles.

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El precio ronda los 500 euros y las camadas se organizan entre los propietarios de perros inscritos, siguiendo las recomendaciones del club para evitar cruces inadecuados. “No somos partidarios de una cría industrial, no queremos granjas de perros”, explica Vales, que detalla que cuando nacen los cachorros, la entidad pone en contacto a los futuros propietarios con los criadores y gestiona la documentación necesaria para acreditar su genealogía.

Los pequeños se entregan cuando tienen entre ocho y diez semanas, vacunados, desparasitados, identificados con microchip y con cartilla sanitaria. También se realizan pruebas de ADN a sus progenitores.

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La prioridad en las listas de espera la tienen las explotaciones ganaderas. El objetivo es que el can de palleiro recupere la función para la que históricamente fue criado, cuidar y conducir el ganado, para lo que tiene unas características ideales: “Es un can multifunción, que aprende muy rápido y lo que aprende no lo olvida”, apunta Vales.

Vales destaca que estos perros tienen un comportamiento especialmente estable y que su utilización en labores de pastoreo puede reducir el estrés de vacas, ovejas y cabras. Una característica que, según apunta, también puede repercutir positivamente en la producción ganadera.

Una herramienta para proteger su identidad

El aumento de la demanda también plantea nuevos desafíos. Si se intenta conseguir más cachorros acelerando los cruces, existe el riesgo de introducir ejemplares de otras razas y comprometer el trabajo de recuperación realizado durante décadas.

Precisamente para evitarlo, la investigación desarrollada por el Departamento de Zoología, Genética y Antropología Física de la Facultad de Veterinaria de la USC, en Lugo, ha permitido identificar los marcadores que diferencian genéticamente al can de palleiro.

El equipo coordinado por el catedrático Paulino Martínez analizó el genoma de 192 perros mediante unos 700.000 marcadores genéticos, comparando sus características con las de otras diez razas. Entre ellas prestaron especial atención al pastor alemán, por su proximidad genética.

El estudio permitió comprobar que el can de palleiro presenta una diversidad genética elevada, un aspecto importante para garantizar la viabilidad de la población. También identificaron los genes relacionados con las distintas tonalidades de su pelaje y analizaron los niveles de consanguinidad de los ejemplares.

Uno de los resultados más prácticos ha sido seleccionar 12 marcadores genéticos que permitirán simplificar los análisis de identificación. De esta manera, será posible comprobar si un perro reúne las características genéticas propias de la raza o si presenta cruces con otros animales.

De estar al borde de la desaparición a convertirse en una raza buscada

La historia de esta recuperación comenzó a finales de los años noventa, cuando la Xunta alertó de que cuatro razas autóctonas gallegas estaban en peligro de extinción. Entre ellas se encontraba el can de palleiro.

El club nació entonces con el propósito de localizar ejemplares por las aldeas gallegas, registrarlos y poner en marcha un programa de cría controlada. En 2001, la Xunta publicó el estándar racial en el Diario Oficial de Galicia, estableciendo las características que permiten reconocer a este perro frente a otras razas.

Durante años, su identidad estuvo rodeada de confusión. Los cruces con perros importados, especialmente pastores alemanes, belgas y huskies durante las décadas de los cincuenta y sesenta, contribuyeron a que se utilizase la denominación can de palleiro para perros muy diferentes: “Antes se pensaba que era un perro mestizo, pero se ha descubierto que tiene raza propia", apunta Vales.

Ahora, el reconocimiento científico de sus características genéticas supone un respaldo al trabajo de recuperación y abre nuevas posibilidades para localizar ejemplares que todavía viven en explotaciones y zonas rurales, pero que no figuran en los registros oficiales. El club confía en que este avance permita seguir ampliando la población sin poner en riesgo sus características y sin explotar a sus ejemplares, algo crucial, según sus asociados.