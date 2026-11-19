Redacción Galicia Europa Press A Coruña, 19 NOV 2026 - 14:29h.

Ana Pontón, José Ramón Gómez Besteiro y Yolanda Díaz destacan el compromiso político y cultural del escritor ourensano, fallecido este jueves en Vigo a los 88 años

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha trasladado su pesar a través de la red social ‘X’: “Su obra ya forma parte de la historia de nuestras letras"

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La política gallega despide al escritor y pensador nacionalista Xosé Luís Méndez Ferrín, "figura irrepetible y fundamental" de la cultura y de la literatura de Galicia. En mensajes en redes sociales, tanto la líder del BNG, Ana Pontón, como el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, así como la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han mandado mensajes de afecto y cariño a los familiares y allegados del emblemático escritor nacido en Ourense en 1938 y que falleció este jueves a los 88 años de edad en Vigo.

Así, Ana Pontón ha definido a Méndez Ferrín como "una voz irrepetible de la cultura gallega", que deja "un profunda huella" en todas las personas que "aman a Galicia" y que han aprendido a "mirarla también a través de sus palabras".

Mientras, Besteiro, que se ha referido al intelectual nacionalista como una "figura fundamental de la literatura gallega", ha puesto en valor su trayectoria, destacando que fue "un hombre comprometido y siempre coherente con sus ideas" que deja "una obra de enorme valor para la lengua y la cultura".

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también ha trasladado su pesar por la muerte del escritor y pensador nacionalista. En un mensaje en la red social X, el titular del Gobierno gallego ha enviado su "más sentido pésame" para la familia y seres queridos del que fuera también presidente de la Real Academia Galega (RAG) entre 2010 y 2013.

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"La obra de Xosé Luís Méndez Ferrín ya forma parte de la historia de nuestras letras", ha subrayado Alfonso Rueda de una figura que deja obras clave de la literatura gallega como 'Con pólvora e magnolias' (1976) y que fue propuesto en varias ocasiones como candidato al Premio Nobel.

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“Dolor tras dolor. Tiempo negro éste”

"Ferrín es la vanguardia de Galicia y cumbre genial de nuestra literatura", ha expresado Yolanda Díaz en un reel en Instagram en el que ha reivindicado que fue "un luchador de palabra y acción" y que "siempre fue un militante de la clase trabajadora". "Un 'arraiano' de todas las cosas de la humanidad. Las magnolias florecerán para abrir la primavera", ha proclamado la política ferrolana.

También se ha pronunciado el escritor y exdiputado de En Marea en el Congreso Miguel Anxo Fernán Vello, que, acompañando con una foto de Ferrín con Xosé Manuel Beiras, también fallecido este otoño, ha lamentado: "Dolor tras dolor. Tiempo negro este".

A su vez, el exdiputado y dirigente de Anova Antón Sánchez ha recordado a un "gigante de la literatura y a un combatiente por un mundo mejor" que, ha añadido, "nunca dejó de pelear por la libertad de su pueblo". Del mismo modo, Anova ha trasladado que sin él "la lengua, la poesía y la lucha quedan todavía más solas": "E nós, como o poema, 'á espera dunha poboación máis fera e leda'".

Pesar desde Vigo, donde ha fallecido

Desde Vigo, ciudad en la que ejerció de docente hasta la jubilación y donde ha fallecido, el alcalde, Abel Caballero, ha trasladado su pésame a familiares y amistades de "una figura fundamental" de la cultura gallega.

Asimismo, el PP vigués también se ha sumado a estas muestras de condolencia, lamentando la pérdida de uno de los vecinos "más ilustres" de la ciudad olívica y "un gran referente de la cultura gallega".

Por su parte, el portavoz del BNG en Vigo, Xabier P. Igrexas, ha lamentado la pérdida deu na figura "imprescindible" para entender "el devenir de Galicia en las últimas décadas" y que deja como legado "el amor incombustible por Galicia, el compromiso con las clases populares y trabajadoras y el empeño por transformar una realidad injusta".

También el secretario de Estado de Juventud e Infancia y candidato de la Marea de Vigo en diferentes comicios, Rubén Pérez, ha reivindicado de Ferrín que "creyó en la unidad de la izquierda cuando todo era un tabú", apelando a su verso "'a unión mínima dos homes darredor dun problema sórdido'".