Raquel Noya Pontevedra, 29 NOV 2026 - 18:30h.

Los participantes podrán grabar sus historias navideñas con el móvil o cualquier cámara y optar a premios en distintas categorías, incluido el del público en Instagram

El plazo para presentar los vídeos estará abierto del 10 de diciembre al 10 de enero y los ganadores se darán a conocer el 1 de febrero

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Las luces de Navidad de Vigo no solo buscan atraer visitantes y llenar las calles de turistas. Este año también quieren convertirse en protagonistas de pequeñas historias de cine, ya que la ciudad invita a vecinos, aficionados y creadores audiovisuales a coger una cámara y transformar su ambiente navideño en un microcorto de 90 segundos con el que, además, pueden ganar premios en metálico.

La Vigo Film Office ha lanzado la cuarta edición de su concurso Vigo en 90 segundos, que en esta ocasión lleva por lema ‘Vigo, una Navidad de cine’. El certamen propone utilizar la iluminación y la decoración navideña de la ciudad como escenario para contar historias, sin restricciones de género ni de estilo.

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Comedias, dramas, ficción, relatos inspirados en hechos reales o animación. Todo vale mientras la Navidad viguesa forme parte del escenario y la pieza audiovisual no supere los 90 segundos. La iniciativa busca fomentar la creatividad y, al mismo tiempo, promocionar Vigo como localización para rodajes.

Un concurso sin límites de edad ni de dispositivos

La convocatoria está abierta tanto a profesionales del audiovisual como a personas que simplemente disfrutan grabando y contando historias. No es necesario disponer de equipos de rodaje ni de cámaras especializadas: se puede participar con un teléfono móvil, una cámara doméstica o cualquier otro dispositivo de grabación.

Los menores también pueden presentar sus trabajos, aunque deberán hacerlo a través de un tutor. Cada participante podrá enviar uno o varios microcortos y utilizar el idioma que prefiera, siempre que incorpore subtítulos en castellano o gallego si la pieza está rodada en otra lengua.

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La edición y los efectos posteriores quedan a elección de cada autor, por lo que también se abre la puerta a propuestas experimentales, montajes creativos o recursos de animación.

El plazo para presentar los vídeos estará abierto del 10 de diciembre al 10 de enero. Los trabajos deberán enviarse a través del formulario habilitado en la web de la Vigo Film Office.

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2.500 euros en tarjetas regalo para los mejores vídeos

El concurso repartirá 2.500 euros en tarjetas regalo entre las distintas categorías. El ganador del mejor microcorto recibirá 500 euros, mientras que el accésit estará dotado con 200 euros.

La convocatoria contempla también un premio de 450 euros y un accésit de 200 para las escuelas audiovisuales. El microcorto más original recibirá 400 euros, mientras que la categoría destinada a menores premiará al mejor trabajo con 300 euros y un accésit de 150 euros.

Además, habrá un premio del público de 300 euros, que se decidirá a través de las votaciones en Instagram.

Los ganadores se darán a conocer el 1 de febrero a través de la web y las redes sociales de Vigo Film Office. La entrega de los galardones se celebrará posteriormente en un acto público.

Medio centenar de participantes en la pasada edición

El concurso ya tiene recorrido. En 2025, la tercera edición reunió a unos 50 participantes que retrataron Vigo desde perspectivas muy diferentes. Entonces, el lema fue Vigo, ciudad en movimiento, con vídeos que mostraban desde la actividad portuaria y los mercados hasta la música, el deporte, la cultura y las rampas mecánicas.

El ganador de la categoría principal fue el berciano Luis Ángel Mendaña, que presentó una creación realizada con inteligencia artificial en la que recreaba, mediante una vista aérea, una maqueta animada de la ciudad. El premio al microcorto más original recayó en el vigués Brais Romero Martín por O que hai fora.

Los alumnos de la Escuela de Imagen y Sonido de Vigo también tuvieron protagonismo y consiguieron el premio del público en Instagram con Pendiente del tiempo. La convocatoria de este año recupera la Navidad como hilo conductor, una temática que ya estuvo presente en una de las anteriores ediciones y que vuelve a ofrecer una ciudad iluminada como escenario para que cualquier persona pueda contar su propia historia en apenas un minuto y medio.