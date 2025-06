Zelenski ha reiterado que no se debe permitir a Rusia que "engañe al mundo" o "confunda la realidad"

Volodímir Zelenski dice que Rusia "está haciendo todo lo posible" para que el próximo encuentro "no de resultados"

Compartir







El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este miércoles a sus aliados reunidos en el Grupo de Contacto que presionen con todo a Rusia para forzarle a aceptar la paz, después de que las negociaciones celebradas en Estambul estén dando pocos resultados por las condiciones que pone sobre la mesa el presidente ruso, Vladimir Putin, para parar la agresión.

"No tenemos ninguna duda de que podemos empujar a Rusia hacia la paz. Pero para ello, debemos seguir presionando a Moscú con todas las herramientas disponibles y paso a paso hacer que su agresión carezca de sentido", ha asegurado el dirigente ucraniano en su intervención al inicio de la reunión del Grupo de Contacto reunido en la sede de la OTAN para reforzar el apoyo a Kiev.

PUEDE INTERESARTE Donald Trump propone que el Vaticano acoja las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania

En un contexto en el que Moscú sigue poniendo condiciones para pactar la paz, Zelenski ha reiterado que no se debe permitir a Rusia que "engañe al mundo" o "confunda la realidad", alegando que se tiene que "forzar a Moscú a la diplomacia". "Necesitamos un alto el fuego y una paz real. Necesitamos seguridad real. Y debemos utilizar todos los métodos disponibles para lograrlo", ha recalcado.

"Luchamos contra la muerte, la muerte que Rusia está trayendo a nuestra tierra"

Así las cosas, ha reiterado la llamada a que los aliados refuercen las defensas antiaéreas de Kiev, apuntando que cuanto más fuerte sea Ucrania "menos valor verá Putin en atacar nuestras ciudades y pueblos". "Sigamos reforzando nuestro escudo aéreo", ha instado.

PUEDE INTERESARTE Rusia lanza un centenar de drones contra diferentes ciudades de Ucrania a pesar de la propuesta de tregua de Zelenski

Ante los ministros de Defensa reunidos en Bruselas, Zelenski ha asegurado que el Ejército ucraniano ha hallando fosas comunes cerca de Mariupol y en otras zonas controladas por las fuerzas rusas. "En estas fosas comunes yacen al menos decenas de miles de personas, al menos decenas de miles", ha afirmado.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Esto es exactamente lo que estamos combatiendo. Luchamos contra la muerte, la muerte que Rusia está trayendo a nuestra tierra", ha reiterado ante los miembros del Grupo de Contacto, quien ha asegurado que los drones ucranianos han evidenciado con la operación contra bombarderos rusos que dan "resultados reales".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El alto el fuego y la paz debe ser "real"

En esta línea, ha indicado que resulta "crucial" que la cita de este miércoles sirva para movilizar inversiones en la industria militar ucraniana. "Les insto a que sigan plenamente comprometidos en la creación de nuevos paquetes de defensa para nuestros soldados", ha defendido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Por su parte, el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, ha añadido que el alto el fuego y la paz debe ser "real" y "no puede ser a cualquier precio". A su juicio, los continuos bombardeos rusos contra Ucrania son una "señal de debilidad y no de fortaleza".

"Los ataques aéreos de Rusia apenas están mostrando avances contra las valientes defensas de Ucrania. La guerra ilegal de Rusia está matando no sólo a personal militar ucraniano, sino también a civiles ucranianos, hombres y mujeres", ha indicado.

Putin no ha logrado "ninguno de sus objetivos estratégicos"

Así, Pistorius ha indicado que Putin no ha logrado "ninguno de sus objetivos estratégicos" y el éxito militar de Rusia "no es ni inminente ni esperable". De lado de Reino Unido, el ministro de Defensa, John Healy, ha defendido el apoyo "duradero, coordinado y acelerado" a Kiev, asegurando que se trata de una "responsabilidad compartida" de los aliados de Ucrania. "Debemos dar un paso adelante, no debemos retroceder", ha instado.

Healy ha enmarcado la guerra de Ucrania en una batalla por la seguridad de toda Europa, apuntando que está en juego la seguridad actual y de las futuras generaciones.

Este miércoles se reúne de nuevo el Grupo de Contacto para Ucrania, que junta a los aliados de Kiev en el campo de batalla, un formato que la anterior Administración estadounidense fundó y encabezó hasta la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, cuando Alemania y Reino Unido tomaron el liderazgo. Esta es la primera ocasión en la que el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, no participará.

Putin cuestiona la posibilidad de reunirse con Zelenski

Por su parte, el presidente de Rusia ha cuestionado la posibilidad de reunirse con Zelenski y de acordar un alto el fuego tras los recientes ataques del Ejército de Ucrania contra varios aeródromos en suelo ruso, incluido uno en Siberia, así como el derrumbe de dos puentes en regiones fronterizas.

"Al mismo tiempo, están pidiendo suspender las acciones militares por 30 o incluso 60 días, están pidiendo una cumbre. Pero, ¿cómo pueden celebrarse bajo estas condiciones? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está negociando con aquellos que se basan en el terror, con terroristas?", ha manifestado.

En este sentido, ha barajado que la parte ucraniana quiera estas negociaciones de cara a "dar un respiro a las acciones militares", lo que "se utilizará para 'bombear' al régimen con armas occidentales, para continuar la movilización violenta y para preparar otros actos terroristas, similares a los perpetrados en las regiones de Briansk y Kursk".

"No necesita paz en absoluto"

Por otro lado, ha asegurado que "la negativa" de Kiev "a aceptar una tregua de dos o tres días por razones humanitarias" no les "sorprende", sino que demuestra que Ucrania "no necesita la paz en absoluto", según declaraciones recogidas por la agencia de noticias Interfax.

Por último, Putin ha considerado que para el presidente ucraniano "la paz probablemente signifique la pérdida de poder" y "para este régimen, al parecer, es más importante que la paz y que la vida de las personas". Mientras, Zelenski se ha mostrado dispuesto a reunirse con su homólogo ruso incluso si Rusia no acepta un alto el fuego hasta que acuerden celebrar conversaciones a nivel de líderes.

Las explosiones en Briansk y Kursk coincidieron con la denominada 'Operación Telaraña', organizada desde Ucrania y que implicó el bombardeo de los aeródromos rusos. Los servicios de seguridad ucranianos también reivindicaron un ataque contra los pilares del puente de Kerch, que conecta la península de Crimea.