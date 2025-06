Israel mata a Hosein Salami y Mohamed Bagheri, los dos hombres más importantes del ejército de Teherán

Teherán amanece desierto y con la orden a la población de no salir de casa

Docenas de cazas del Ejército de Israel han bombardeado la noche de este viernes "objetivos militares" de Irán en la primera fase de un "ataque preventivo" ordenado por el Gobierno israelí contra el programa nuclear iraní, han informado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Israel ha acabado con la vida de los dos hombres más importantes del Ejército de Teherán, cuenta Marcos Méndez en el vídeo, el general Hosein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC) y Mohamed Bagheri, jefe del Estado Mayor. La respuesta de Teherán no ha tardado: ha lanzado más de un centenar de drones contra Israel.

El Ejército israelí ha atacado Teherán así como "diferentes áreas" del país centroasiático, con un comunicado difundido en su cuenta de la red social X en el que ha justificado estas acciones porque "hoy, Irán está más cerca que nunca de obtener un arma nuclear", lo que "representa una amenaza existencial para Israel y el mundo en general".

"El Estado de Israel no tiene otra opción que cumplir con la obligación de actuar en defensa de sus ciudadanos y continuará haciéndolo en todos los lugares donde se le requiera, como lo hemos hecho en el pasado", ha agregado, al tiempo que ha ordenado a su población suspender toda actividad no esencial.

Israel declara el estado de emergencia

Mientras, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha declarado "inmediatamente el estado de emergencia" en todo el territorio del país, un anuncio que ha hecho tras reunirse con las autoridades militares "horas antes del inicio de la Operación 'Am Kalavi' en Irán".

"Tras el ataque preventivo del Estado de Israel contra Irán, se espera en un futuro inmediato un ataque con misiles y aviones no tripulados contra el Estado de Israel y su población civil", ha explicado en una nota difundida por su oficina.

El primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha señalado que el objetivo del Ejército israelí es "golpear la infraestructura militar de Irán, las fábricas iraníes de misiles balísticos y las capacidades militares" en un discurso en vídeo difundido en X en el que ha defendido esta agresión en "un momento decisivo de la historia".

Ataque contra instalaciones nucleares en Irán

Varios medios iraníes, incluida la televisión Press TV, han confirmado un ataque contra las instalaciones nucleares de Natanz, en el centro del país y a unos 300 kilómetros al sur de Teherán.

La agencia de noticias Mehr, por su parte, ha mencionado ataques en Khandab y Khorramabad, mientras que en Teherán se han visto afectadas vaias zonas residenciales, activando el sistema de defensa aérea iraní tras la penetración en el espacio aéreo de la provincia capitalina.

Las autoridades aeroportuarias han anunciado la suspensión, hasta nuevo aviso, de todos los vuelos con salida o destino al aeropuerto Imán Jomeini de Teherán, tal y como señala por su parte la agencia de noticias IRNA.

Tras el ataque, el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abolfazl Shekarchi, ha declarado que "varios comandantes han sido martirizados" y haya asegurado que Israel "pagará un gran precio" por los ataques. Entre ellos están, según fuentes israelíes, el general Hosein Salami, jefe de la Guardia Revolucionaria iraní (IRGC), Mohamed Bagheri, jefe del Estado Mayor y el Comandante del Mando de Emergencia de Irán.

En los ataques israelíes también habrían muertos científicos nucleares como el presidente de la universidad islámica Azad, Mohamad Tehranchi, el exjefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Fereydoon Abbasi, según han anunciado múltiples medios iraníes, entre ellos Press TV e IRNA.

El mensaje de las autoridades iraníes

"No hay motivo para preocuparse en el país, y el régimen sionista y Estados Unidos pagarán un alto precio y recibirán una fuerte bofetada", ha afirmado el portavoz iraní, denunciando que "se han atacado zonas residenciales, lo que es una señal de la humillación del enemigo, que no puede hacer frente al país".

De hecho Irán no ha tardado en responder y ha lanzado más de un centenar de drones contra Israel a modo de respuesta al ataque israelí.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están actuando en estos momentos para derribar los drones, según ha afirmado al diario 'The Times of Israel' el portavoz de las Fuerzas Armadas, Effie Defrin, aunque se espera que tarden horas en llegar a su espacio aéreo.

Estos ataques llegan horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya sugerido este jueves una actuación similar a pocos días de que se celebre una nueva ronda de contactos entre las delegaciones iraní y estadounidense en la capital de Omán, Mascate, sobre el programa nuclear de Teherán.

"No quiero decir que sea inminente, pero parece que es algo que muy bien podría suceder. Es muy simple, no complicado: Irán no puede tener un arma nuclear", ha indicado el magnate republicano en declaraciones a la prensa desde Washington.