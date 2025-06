El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu tiene como objetivo número uno descabezar al Gobierno de los ayatolás

Irán e Israel se lanzan misiles en la sexta jornada de enfrentamientos sin señales de una desescalada

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha descartado "por ahora" matar al líder supremo de Irán, Ali Jameneí, aunque sabe "dónde se esconde". El republicano, además, ha amagado con entrometerse de lleno en el conflicto bélico iniciado por Israel el pasado 13 de junio con el pretexto de destruir su infraestructura nuclear.

"Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un blanco fácil, pero allí está a salvo. No vamos a eliminarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora", señaló el mandatario republicano en la plataforma Truth Social. Trump ha asegurado su deseo de que no "se disparen misiles contra civiles ni soldados estadounidenses" y subrayó que su "paciencia se está agotando".

La tensión apunta al líder supremo de Irán, Ali Jamenei

El presidente había asegurado que Estados Unidos tiene el "control total de los cielos de Irán" y que cuenta con mejores rastreadores aéreos que la República Islámica, sugiriendo la probabilidad de entrar en la guerra con una mayor tecnología militar . El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por su parte, ya dijo el lunes que su Gobierno hará "lo que sea necesario" al ser preguntado sobre la posibilidad de matar al ayatolá Jameneí.

Los medios de comunicación internacional han asegurado que Trump ha rechazado un plan israelí para asesinar a líder supremo de Irán por la posibilidad de que los ataques y contrataques empeoraran el conflicto.

Trump abandonó este martes abruptamente la cumbre del G7 de Canadá y regresó a toda velocidad a Washington para reunirse con su equipo de Seguridad Nacional, en medio de los ataques entre Israel e Irán y las sospechas de que pueda participar activamente en la escalada contra Teherán.

Desde que Israel bombardeó el viernes varias instalaciones nucleares y objetivos en Irán, ambos países han intercambiado ataques. En Irán han muerto más de 200 personas, entre ellas numerosos civiles. Mientras, en Israel, los lanzamientos de misiles iraníes han matado a 24 personas.

Aunque Estados Unidos ha negado tener participación alguna en los ataques israelíes contra la República Islámica, Trump ha sugerido que la ofensiva se produjo porque venció el plazo que él impuso a Teherán para cerrar un acuerdo nuclear.