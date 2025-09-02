Un policía ha matado a tiros a un hombre que apuñaló y amenazo a varias personas en el centro de Marsella con un cuchillo

Un hombre ha apuñalado a tres personas en el interior de un hotel del centro de la ciudad francesa de Marsella antes de salir a la calle y caer abatido por los disparos efectuados por las fuerzas de seguridad, según las primeras informaciones, que no detallan las circunstancias de este suceso.

El ataque comenzó dentro del hotel, donde tres personas sufrieron heridas de arma blanca. Una de ellas se encuentra en estado crítico, han informado fuentes de la Fiscalía a la cadena BFM TV.

Según otras fuentes citadas por 'Le Figaro', el sospechoso, de origen tunecino y bajo vigilancia judicial, había discutido con el personal del establecimiento. A continuación, salió con una barra de hierro y dos cuchillos a las calles aledañas, donde cayó abatido por los agentes. El ministro del Interior, Bruno Retailleau, tiene previsto desplazarse a Marsella para recabar información sobre lo ocurrido.

Así se produjeron los disparos

Varias personas que se encontraban en la calle donde se produjeron los hechos, grabaron el momento en el que el agresor amenazaba al resto de viandantes para intimidar y amenazar a los agentes. Entre más de tres hombres armados con una pistola y pertenecientes al cuerpo de seguridad, acorralaron al hombre. Al ver que el acusado de apuñalar a tres personas seguía amenazando en la calle, uno de ellos decidió dispararle.

En las imágenes compartidas en redes sociales por algunos usuarios que consiguieron captar el momento, se ve a un agente avanzar y dispararle en numerosas ocasiones. El agresor cae al suelo tras recibir los disparos y se desploma en una de las terrazas de los restaurantes que estaban en la calle, donde finalmente pudieron de cogerle, pero falleció por los tiros.