La crisis de Gobierno en Francia y la política de recortes y austeridad que se avecinan han desatado las protestas: unas 200 personas han sido detenidas este miércoles en diferentes ciudades del país en las operaciones de las fuerzas del orden que trataban de impedir que bloquearan autopistas e infraestructuras de transportes.

El ministro del Interior, Bruno Retailleau, ha informado de los arrestos en una comparecencia ante la prensa en la que ha arremetido contra las "acciones violentas" que se han producido y ha subrayado en el desarrollo inicial de una jornada de protestas que "nada tiene qué ver con una movilización ciudadana". Retailleau ha acusado a la "extrema izquierda" de estar detrás de estas protestas.

Para ilustrarlo, ha explicado que se han constatado acciones dirigidas por "grupúsculos" de personas en muchos casos encapuchados que tienen "el ADN de la ultraizquierda y de la extrema izquierda".

El titular de Interior, también ha lanzado una advertencia porque desde última hora de la mañana y por la tarde los organizadores de la protesta han convocado manifestaciones en las que, según Retailleau, "van a intentar infiltrarse" grupos de ultraizquierda para llevar a cabo acciones violentas.

El titular de Interior ha reiterado que las fuerzas del orden intervendrán para detener a los autores de esas acciones y presentarlos ante la Justicia.

La protesta que tiene como lema 'bloqueemos todo' surgió inicialmente en las redes sociales pero luego ha sido copada por organizaciones y personas de la izquierda radical con el apoyo notorio de LFI y de algunos sindicatos para denunciar sobre todo los planes del Gobierno saliente para proceder a un ajuste de casi 44.000 millones de euros en los presupuestos de 2026.

Desde primera hora de la mañana ha habido bloqueos en autopistas y rondas de circunvalación de las grandes ciudades como París, Lyon, Marsella o Rennes, con enfrentamientos en muchos casos entre manifestantes y fuerzas del orden.

La primera prueba de fuego para Sébastien Lecornu

La jornada de protestas coincide con el primer día de trabajo de Sébastien Lecornu, ministro de Defensa hasta la caída del jefe de Gobierno François Bayrou en la Asamblea Nacional a inicios de esta semana. El antiguo miembro del conservador Los Republicanos (LR) tiene así una primera prueba de fuego en sus primeras horas en funciones, pues el traspaso de poderes con Bayrou sucederá este miércoles en el palacio de Matignon.

Lecornu tendrá que buscar apoyos en la Asamblea Nacional después de la caída de François Bayrou, que no encontró respaldo a su plan de recortes ante el riesgo de la deuda y el déficit. Bayrou dibujo un panorama crítico en el país, casi al borde de la quiebra, con el Estado de Bienestar amenazado por el alto nivel de deuda.