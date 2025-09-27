Los drones, que no han sido identificados ni derribados, forman parte de lo que las fuerzas danesas han calificado como "ataque híbrido"

Sube la tensión por la incursión de más drones en Dinamarca: Rusia asegura que Europa y la OTAN les han declarado la guerra

El Ejército de Dinamarca ha informado este sábado de que se han detectado nuevos vuelos de drones durante la pasada noche sobre varias bases e instalaciones militares, entre ellas la de Karup, que es la más grande del país.

Los drones, que todavía no han sido identificados, forman parte de lo que las fuerzas danesas han calificado como "ataque híbrido", y su presencia se enmarca en una serie de incidentes que han llevado a cerrar los principales aeropuertos de la nación escandinava a lo largo de la semana.

Policía y Ejército investigan los vuelos de drones

De este modo, han señalado que estos aparatos no han sido derribados, pero tampoco hay informaciones sobre quién estaría detrás de estos incidentes, que han hecho saltar las alarmas en los países que forman parte de la OTAN.

La Policía y el Ejército se encuentran actualmente investigando lo sucedido, según informaciones del diario local 'Berlingske'.

La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, afirmó este viernes que podía "haber más" incidentes y anunció una mayor presencia policial y militar con "capacidades antidrones" en las inmediaciones de infraestructuras de vital importancia en territorio danés.