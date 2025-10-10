Europa Press 10 OCT 2025 - 22:25h.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro

Macron pide a Lecornu que lleve a cabo negociaciones antes del miércoles por la noche

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha vuelto a nombrar este viernes a Sébastien Lecornu como primer ministro cuatro días después de que dimitiese del cargo tras presentar la composición de su Ejecutivo en medio de las críticas de la oposición.

"Acepto, por deber, la misión que me ha confiado el presidente de la República para hacer todo lo posible para proporcionar a Francia un presupuesto para fin de año y responder a los problemas de la vida cotidiana de nuestros compatriotas", ha señalado Lecornu en un mensaje publicado este viernes en redes sociales.

El nuevo primer ministro, cuyo nombramiento se ha conocido a través de un comunicado emitido por el Elíseo, ha hecho un llamamiento a "poner fin a esta crisis política", así como a la "inestabilidad que perjudica la imagen de Francia y sus intereses".

"La restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro"

"La restauración de nuestras cuentas públicas sigue siendo una prioridad para nuestro futuro y nuestra soberanía: nadie puede eludir esta necesidad", ha dicho, agregando que "el nuevo equipo de gobierno debe encarnar la renovación y la diversidad de competencias".

El jefe de Estado francés había recibido durante la jornada a los líderes de todos los partidos políticos, excepto a los de La Francia Insumisa (LFI) y Agrupación Nacional, en medio de los llamamientos del Partido Socialista, Los Ecologistas y el Partido Comunista para que Macron nombrase a un primer ministro de izquierdas.

Esto se produce después de que el primer ministro en funciones de Francia, Sébastian Lecornu, dimitiera el lunes a primera hora de la mañana tras admitir que "no se dan las condiciones para gobernar" en medio de las negociaciones sobre el presupuesto.

Macron siempre ha defendido que agotará el actual mandato hasta 2027 y ha descartado en reiteradas ocasiones una disolución de la Asamblea Nacional. Se trata de la cuarta baja en su Gobierno en apenas un año, tras la de Gabriel Attal en septiembre de 2024, la de Michel Barnier en diciembre de ese mismo año y la de François Bayrou hace menos de un mes.