Venezuela denuncia a EEUU ante la ONU por el ataque a sus embarcaciones en aguas del Caribe

EEUU vuelve a atacar una embarcación de Venezuela justificando que traficaba con drogas en aguas del Caribe
Una lancha de guardacostas de Venezuela en las aguas donde EEUU tiene desplegados sus barcos de guerra.vídeo Informativos Telecinco
Estados Unidos ha vuelto a atacar una embarcación en el mar Caribe en la supuesta operación contra el narcotráfico, con un despliegue militar sin precedentes frente a las costas de Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro ha reclamado el respeto a la soberanía de su país y ha pedido a la ONU que investigue los ataques a sus barcos, en los que ya han muerto una veintena de personas.

Los medios estadounidenses, incluidas ABC y NBC, que el Ejército de Estados Unidos han informado este jueves del ataque aéreo contra una embarcación en la que hay supervivientes sin que fuentes del Gobierno lo confirmaran; a este bombardeo le han precedido otros cinco con la muerte de hasta 27 personas de Venezuela, Colombia y Trinidad y Tobago.

La Administración de Donald Trump ha desplegado una decena de barcos y lanchas armadas en una supuesta operación contra el narcotráfico, según fuentes gubernamentales que el propio presidente republicano ha respaldado. como narcolanchas, aunque no ha presentado pruebas sobre las acusaciones.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, horas antes de este último ataque, ha defendido la legitimidad del Gobierno de Estados Unidos para ejecutar este tipo de operaciones. "El presidente hizo campaña sobre el uso de todos los medios posibles para perseguir a los cárteles de la droga que llevan demasiado tiempo traficando con sustancias ilícitas en nuestro país", ha subrayado.

Asimismo, ha destacado que desde el inicio de la campaña de ataques ha habido "menos botes con muchas drogas llegando a las orillas" de Estados Unidos y ha precisado que "el pueblo estadounidense puede esperar que continúen".

Venezuela se queja ante la ONU por los ataques a embarcaciones en el Caribe

El Gobierno de Venezuela, por su parte, ha enviado este jueves una carta al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, y al Consejo de Seguridad, a fin de reclamar una respuesta internacional sobre las operaciones militares de Estados Unidos en las aguas del Caribe contra la soberanía del país.

El embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada ha instado al Consejo a que "investigue el conjunto de asesinatos que el Gobierno de Estados Unidos viene perpetrando en nuestra región y determine en su carácter ilegal".

En la carta a Guterres, Venezuela alerta de "la amenaza que representan estas acciones ilícitas para la preservación de la paz en la región de América Latina y el Caribe, entre ellas las ejecuciones extrajudiciales, la concentración de fuerzas militares, la retórica belicista contra Venezuela y las operaciones clandestinas de la CIA para cometer asesinatos".

El portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric ha indicado en rueda de prensa que, pese a que el líder de la ONU aún no ha recibido la misiva, sí es consciente del envío de la carta, y ha insistido en que "es imperativo que los Estados miembros se aseguren de que sus acciones se lleven a cabo de conformidad con el Derecho Internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas".

