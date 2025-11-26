El detenido, enfermero desempleado, conocía las técnicas para evitar la descomposición del cuerpo

La señora Doubtfire en Italia: cobra la pensión de su madre muerta y es pillado al disfrazarse de ella al renovar el DNI

Un ciudadano italiano fue descubierto disfrazado de su propia madre fallecida, con peluca, maquillaje y uñas pintadas, cuando intentaba renovar el carné de identidad de la mujer para seguir cobrando su pensión. El hombre llevaba ocultando el cadáver momificado de Graziella Dall’Oglio en casa hacía tres años.

Las autoridades italianas descubrieron que Graziella había muerto en 2022 a los 82 años de edad en su casa de Borgo Virgilio, desde entonces su hijo, del que no se ha revelado la identidad, escondió el cadáver en un armario de la casa.

El ahora detenido, enfermero desempleado, conocía las técnicas para que en la descomposición del cadáver no se produjesen olores que hicieran sospechar a ningún vecino.

Cuando la policía llegó a la vivienda encontraron el cadáver momificado de Graziella en un armario envuelta en varios sacos de dormir y con indicios de que se le habían extraído todos los líquidos del cuerpo, según la CNN.

Ahora las autoridades investigan y analizan las causas del fallecimiento de la anciana momificada.

El hombre llegó disfrazado a renovar el carné

Los hechos ocurrieron en la localidad en la provincia de Mantua el pasado 11 de noviembre. Aquel día un hombre de 57 años acudió al ayuntamiento de la localidad vestido de mujer, maquillado, uñas pintadas, collar de perlas y pendientes en las orejas, asegurando ser Graziella Dall’Oglio y pidiendo renovar su carné de identidad.

Ante la escena, los funcionarios municipales desconfiaron y llamaron a la policía, que constató que no solo se trataba de un hombre, sino que era el hijo de la mujer que estaba interpretando.

Acto seguido, los agentes se personaron en su casa y encontraron el cadáver de la madre, que había ocultado durante tres años presuntamente para seguir cobrando su pensión.

Los agentes denunciaron al presunto impostor por los delitos de ocultación de cadáver, sustitución de persona, estafa a la Seguridad Social y falsedad documental.